Из 13 пострадавших после атаки на Белгородскую область 22 мая девять находятся в больницах

В больницах по-прежнему находятся девять человек из 13 человек, получивших ранения в результате прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. Об этом рассказал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

«В больницах находится девять человек: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги»,— написал господин Гладков.

Напомним, 22 мая в Белгородскую область прорвалась ДРГ. Власти временно эвакуировали «большую часть жителей» района, в регионы был введен режим контртеррористической операции (КТР). Вчера, 23 мая, Минобороны заявило об окончании зачистки территории от последствий вторжения, режим КТР был отменен. В результате столкновений в регионе погиб мирный житель, 13 человек получили ранения.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова