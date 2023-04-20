В мораторий на проверки вписывают оговорки

В ходе президентского Совета по развитию местного самоуправления курирующий контрольно-надзорную реформу глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко анонсировал несколько возможных изменений в правилах игры на муниципальном уровне. Одним из них может стать частичное снятие моратория на проверки бизнеса муниципальными органами — при игнорировании им предписаний, полученных в результате профилактических визитов контролеров. Второе может затронуть сами муниципалитеты и их чиновников — на проверки их действий ограничения на проверки бизнеса сейчас не распространяются, что кажется властям несправедливым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом может пойти навстречу пожеланиям муниципальных властей, высказанным вчера в ходе Совета по развитию местного самоуправления при президенте.

В первую очередь речь идет о частичном снятии моратория на проверки, введенного в рамках антикризисной работы правительства для поддержки бизнеса.

Как заявил в своем выступлении курирующий вопросы государственного контроля и надзора в Белом доме вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, обсуждается введение двухэтапной процедуры, при которой в случае очевидных нарушений бизнесом обязательных требований контролеры будут наносить профилактические визиты в компании и выдавать предписания по устранению нарушений — но без штрафов и санкций.

В случае же игнорирования предписаний они смогут применять уже и карательные меры — для этого обсуждается внесение изменений в постановление правительства №372 от 10 марта 2023 года, которым мораторий на плановые проверки бизнеса был продлен до 2030 года (см. «Ъ» от 20 марта).

Второй новацией в сфере контрольно-надзорной деятельности может стать распространение ограничений закона о госконтроле на сами муниципальные органы и их чиновников — сейчас на проверки их действий правила контроля бизнеса не распространяются, что приводит к выписке штрафов, которые, по сути, государство вынуждено платить само себе — с муниципального уровня бюджетной системы на региональный или федеральный. Впрочем, будет ли для этого меняться закон о госконтроле или закон о местном самоуправлении, пока только предстоит обсудить.

Отметим, что участники совета также поднимали вопрос о «списании» уже наложенных на муниципалитеты штрафов, однако против высказался также принимавший участие в заседании совета глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, такое решение будет «несправедливым» по отношению к прочим субъектам экономики и гражданам. Как вариант глава Минфина предложил создать на уровне регионов комиссии, которые были бы уполномочены проводить ревизии уже наложенных санкций и отменять «несправедливые».

Олег Сапожков