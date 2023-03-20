Проверяющих просят покинуть бизнес

Белый дом продлил до 2030 года мораторий почти на все плановые проверки бизнеса — такой контроль теперь сохранится только для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. Внеплановые же проверки будут проводиться только на основании индикаторов риска — пока ведомства неохотно прибегали к этому инструменту, но жесткие ограничения могут стимулировать контролеров к переходу на рискориентированный подход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курируемая главой аппарата Белого дома, вице-премьером Дмитрием Григоренко реформа закрыла возможность проверяющим контролировать бизнес без оснований

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Курируемая главой аппарата Белого дома, вице-премьером Дмитрием Григоренко реформа закрыла возможность проверяющим контролировать бизнес без оснований

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство продлило до 2030 года мораторий на большинство плановых проверок бизнеса — постановление об этом (№372 от 10 марта 2023 года) утвердил премьер Михаил Мишустин. Теперь надзорные ведомства смогут проводить плановые проверки только в отношении объектов контроля категорий чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности. Всего существует шесть категорий рисков, оставшиеся — объекты умеренного, среднего и значительного риска — будут полностью освобождены от плановых проверок.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко поясняют, что к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска отнесены порядка 780 тыс. из 4,7 млн объектов. «Мы говорим именно о плановых проверках. Планы по их проведению формируются заранее на следующий год. Они направляются контрольными органами в органы прокуратуры и согласовываются ими в конце года. Учитывая то, что правительством установлено, что в период до 2030 года плановые проверки проводятся только в отношении объектов, отнесенных к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска, то, по нашим оценкам, в этом году в планы не были включены более 150 тыс. плановых проверок»,— оценивают там масштабы послаблений.

Благодаря мораторию 2022 года бизнес де-факто жил без проверок: если в 2019 году насчитывалось 1,5 млн проверочных мероприятий, в 2020-м в условиях моратория их число сократилось до 400 тыс., в 2021-м с учетом снятия ковидных ограничений оно выросло до 880 тыс., а в 2022-м было проведено лишь около 340 тыс.: 238,9 тыс.— плановых проверок, 99,5 тыс.— внеплановых. Эксперты Высшей школы экономики и РСПП признавали пользу моратория — либерализация контроля к негативным последствиям не привела, а акценты сместились с проверок на профилактику — такие мероприятия затронули 897,4 тыс. компаний в РФ.

Внеплановые проверки сохранятся, но также подчинятся логике рискориентированного подхода. Проводить их теперь можно на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований — признаков, что на объекте контроля с высокой долей вероятности допущены или могут быть допущены нарушения. Как рассказывал “Ъ” статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, хотя формально утверждено 187 индикаторов риска, на практике на их основании в 2022 году было проведено всего 520 проверок из 340 тыс. Жесткая привязка внеплановых проверок к индикаторам риска должна стимулировать ведомства к их доработке. «Практика применения рискориентированного подхода показала необходимость их совершенствования, а где-то разработки новых вместо существующих. Этот процесс рассчитан на весь 2023 год»,— добавляют в аппарате Дмитрия Григоренко.

Пришли, поправили и ушли Правительство рассчитывает нарастить профилактические мероприятия — они позволяют гарантировать выполнение требований безопасности без повышения нагрузки на бизнес. Компания в ожидании плановой проверки может запросить профилактический визит, чтобы выявить возможные нарушения и устранить их без штрафа. Согласно постановлению, обязательный профилактический визит возможен по поручению президента или правительства. Профилактика продолжит действовать и в отношении соцобъектов — при выявлении нарушений руководству школ, детских садов, больниц будут выписаны предписания без штрафов: в прошлом году в правительстве заметили, что из-за сокращения проверок бизнеса контролеры сконцентрировались на проверках соцобъектов, а выделенные школам деньги на модернизацию образования уходили на растущие штрафы (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года). Диана Галиева

Диана Галиева