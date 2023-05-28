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Коммерсантъ FM
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К борьбе за дело пионеров всегда готовы

Коммунисты обсудили на пленуме патриотическое воспитание молодежи

В субботу в Подмосковье прошел очередной пленум ЦК КПРФ. Главной темой мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи. Лидер Компартии Геннадий Зюганов выступил за возрождение пионерии, использование советского опыта в работе с молодежью, а также заявил о задаче удвоить партийные ряды. Участники пленума восприняли это предложение на ура, чего не скажешь о более ранней инициативе Владимира Путина назвать пионерами представителей российского движения детей и молодежи «Движение первых». По мнению коммунистов, таким образом власть пытается забрать у них еще один бренд, как ранее это уже случилось с «Молодой гвардией».

Вероятными преемниками Геннадия Зюганова во главе КПРФ периодически называли и Юрия Афонина (слева), и Павла Грудинина (справа), пленум по-прежнему ведет он сам

Вероятными преемниками Геннадия Зюганова во главе КПРФ периодически называли и Юрия Афонина (слева), и Павла Грудинина (справа), пленум по-прежнему ведет он сам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вероятными преемниками Геннадия Зюганова во главе КПРФ периодически называли и Юрия Афонина (слева), и Павла Грудинина (справа), пленум по-прежнему ведет он сам

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед началом пленума партийцам показали фильм о том, как председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на Красной площади принимает детей в пионеры. А началось мероприятие с минуты молчания в память о 32 коммунистах, погибших на специальной военной операции (СВО) на Украине, после чего в партию приняли новых членов. Среди последних были электрики, менеджеры, студенты и один учащийся 11-го класса. «18 лет исполнилось»,— поспешил пояснить первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

Собеседник корреспондента “Ъ” в кулуарах пленума в этот момент говорил, что молодежь, которая приходит в Компартию, зачастую не знает Сталина и Ленина, а свое стремление в коммунисты объясняет протестом против «Единой России».

Затем Геннадий Зюганов вручил нескольким соратникам Ленинскую премию. Среди них оказались главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, главный дирижер ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитриенко и лидер коммунистов Приднестровья Олег Хоржан, которого Иван Мельников назвал «политическим узником олигархического режима» (в 2019 году господин Хоржан был приговорен в Молдавии к 4,5 года тюрьмы за «применение насилия в отношении представителя власти», вышел на свободу в декабре 2022 года).

Затем Геннадий Зюганов выступил с докладом «О задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения». Он отметил, что предметом особой заботы партии стало возрождение пионерии и комсомола, а также удвоение партийных рядов — в решении этой задачи лидер Компартии, по его словам, надеется на своего первого заместителя в ЦК КПРФ Юрия Афонина. Господин Зюганов призвал партийцев использовать в вопросах патриотического воспитания опыт советской школы. Он напомнил, что в 1970-е годы «формы работы включали уроки начальной военной подготовки, военно-спортивные игры, походы по местам революционной и боевой славы, соревнования по гражданской обороне, ведение уголков славы». Геннадий Зюганов полагает, что сейчас именно те, кто учился в школе в 70-е, составляют костяк участников СВО.

Впрочем, ни в бою, ни в мирной жизни не стоит забывать о заветах Владимира Ленина — с ранних лет «воспитывать человека в сознательном труде, в духе товарищества и коммунистической организованности, в готовности подчинять свои интересы интересам коллектива».

«Таково принципиальное отличие нашей педагогической традиции от множества буржуазных практик лидерства и личностного роста, заполонивших сегодня общественную жизнь»,— подчеркнул лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов не мог обойти тему исторического и культурного развития России и роли СССР в этом процессе. Он подверг власть критике за то, что она «официально пропагандирует Русский мир при агрессивном антисоветизме», что, по убеждению господина Зюганова, «одновременно является и глупостью, и преступлением». Лидер Компартии традиционно выразил негодование по поводу «постыдно заколоченного в день 9 Мая Мавзолея Ленина» и «коптящего на Урале ельцинского гадюшника, отравляющего молодежь» (КПРФ выступает за закрытие Ельцин-центра в Екатеринбурге). Досталось и фальсификациям на выборах: Геннадий Зюганов напомнил, что КПРФ разработала избирательный кодекс, который «способен положить конец провокационной "трехдневке", авантюрной "электронке" и голосованию "на пеньках"».

Докладу Геннадия Зюганова аплодировали стоя. Подобных оваций удостоился еще один выступающий — участник СВО, первый секретарь донецкого комсомола Вадим Попков. Он рассказал, что на передовой бойцы носят шевроны с советским гербом, а в войсках популярен образ Иосифа Сталина. На пленуме также были заметны люди в камуфляже с нашивками «Гвардия Сталина».

Как Российское движение детей и молодежи обзавелось названием

Особый отклик у участников пленума нашла тема возрождения пионерии. Как рассказала “Ъ” второй секретарь горкома КПРФ городского округа Истры Лариса Носкова, на местах люди, занимающиеся этой работой, сталкиваются с проблемами. Так, по ее словам, в Истре есть пионерские отряды, но органы образования не дают создать пионерскую дружину. Также госпожа Носкова вспомнила, как день рождения пионерской организации (19 мая) отмечали в Томске: «Вышли с белыми флагами. Разве это пионерия? Это какой-то гей-парад! Наш цвет — красный, это цвет пролитой крови наших отцов и дедов».

К теме возрождения пионерии проявил интерес и президент Владимир Путин: недавно он предложил подумать над тем, чтобы переименовать в пионеров членов российского движения детей и молодежи «Движение первых». У многих коммунистов эта идея вызывает неоднозначную реакцию.

«У нас уже забрали "Молодую гвардию", теперь это молодежная организация "Единой России". Теперь забирают еще и пионерию»,— объясняет Лариса Носкова. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов полагает, что присвоение новой организации названия пионерии без наполнения ее советским содержанием будет сбивать людей с толку: «Это тонкая диалектика. Если всех назвать пионерами, повесить красные флаги, это будет, конечно, приятно людям с нашими взглядами. Но главное — это изменения в базисе. Я считаю, что, если форма будет советская, а содержание — нынешнее, это будет извращение,— сказал “Ъ” Сергей Удальцов.— Будут думать, что уже произошел левый поворот. Власть у нас любит поиграться с символикой, но одним названием сыт не будешь».

Ксения Веретенникова

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