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«Первые» стали единственными

Российское движение детей и молодежи обзавелось названием

Во второй день съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) его делегаты все-таки выбрали себе название. Чтобы провести через голосование вариант «Движение первых», организаторам пришлось проявить недюжинные психологические и политтехнологические способности. Поздравивший участников форума первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко объяснил делегатам, что на съезде сбылась их мечта, а журналистам напомнил, что против России идет война, цель которой — подрастающее поколение. И «Движению первых» в этом противостоянии уготована не последняя роль.

Глава правления РДДМ Григорий Гуров сразу постарался завоевать доверие молодежи

Глава правления РДДМ Григорий Гуров сразу постарался завоевать доверие молодежи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава правления РДДМ Григорий Гуров сразу постарался завоевать доверие молодежи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник делегаты съезда РДДМ вновь собрались в московском Манеже, чтобы со второго раза решить вопрос о том, как они будут называться. Напомним, что в воскресенье им был предложен единственный вариант — «РДДМ "Движение первых"», но участники форума, обидевшись на отсутствие выбора и игнорирование итогов онлайн-опроса (в котором «Первые» не участвовали), фактически саботировали голосование.

Поэтому во второй день их взрослым кураторам предстояло решить непростую задачу: не обидеть детей снова, но и не поддаться их давлению и по возможности провести ранее предложенный вариант названия.

В ожидании пленарного заседания делегаты могли покидать мячики по разным баскетбольным корзинам (что символизировало раздельный сбор мусора), побоксировать в виртуальной реальности или сделать поделки на специальном станке. «Это же основа. Ребенок может попробовать себя в работе на станках, а потом решить, что он хочет не работать на них, а создавать новые и стать инженером»,— увлеченно рассказывал корреспонденту “Ъ” куратор проекта «Первая мастерская» Константин Полишко. По его словам, навыки такой работы пригодятся и медицинским инженерам, и тем, кто работает с космическими аппаратами.

К середине дня время развлечений прошло и началось пленарное заседание. На этот раз его ведение взял на себя лично глава правления РДДМ Григорий Гуров, который сразу постарался завоевать доверие молодежи. «Вчера мы с вами приняли решение, что мы будем продолжать наше голосование и сегодня выберем наше название. И огромное вам спасибо за неравнодушие. Вы могли бы вчера согласиться с тем, что было предложено... Все идет с колес, вы видите, какой живой формат. Ничего не готово без вас. Каждый из вас вносит свою лепту в то, что мы делаем»,— аккуратно начал чиновник. Затем он воспользовался известным и действенным психологическим приемом — признал свои ошибки. К ним он отнес и малое время, потраченное на обсуждение названия с делегатами, и не совсем верные объяснения, и слишком быстро проведенное онлайн-голосование. Самой же главной ошибкой он назвал то, что делегатам предложили голосовать лишь за один вариант. «Вчерашний безальтернативный выбор названия был неправильным»,— отчеканил глава правления РДДМ.

Как было создано Российское движение детей и молодежи

После этого господин Гуров перешел к решению следующей задачи — включить «Движение первых» в список на голосование. Аргументировал он это тем, что накануне за этот вариант все же проголосовало большинство, пусть и не подавляющее. Потом делегатам было предложено убрать из списка некоторые варианты из онлайн-опроса: так, наименование РДДМ из самостоятельного варианта превратилось в часть нового названия. «В голосовании не может быть "Большой перемены", как и Российского движения школьников, так как "Большая перемена" (как проект-конкурс.— “Ъ”) уже является частью движения, его основой»,— продолжал Григорий Гуров избавляться от нежелательных конкурентов как заправский политтехнолог. В итоге в «бюллетене» остались пять кандидатов: «Пионеры», «Движение первых», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение» и «Юность» (перед каждым названием стояло РДДМ). При этом лоббируемый кураторами вариант был помещен на вторую строчку, что, видимо, должно было подчеркнуть сознательный отказ от давления на аудиторию.

По итогам электронного голосования «Движение первых» набрало 760 голосов — на несколько сотен больше, чем ближайшие конкуренты.

Господин Гуров так обрадовался, что едва не забыл о требовании регламента проголосовать за новое название уже безальтернативно. «Клянусь вам, это последнее голосование»,— пообещал он, вернувшись на сцену.

Затем делегаты выслушали поздравление вице-премьера Татьяны Голиковой. «Я видела, как вы голосовали... Самая главная наша цель — это воспитать достойного, активного, успешного члена нашего общества, человека, который болеет за свою страну, вкладывает душу и сердце в ее развитие»,— обратилась она к молодежи. А под занавес «Первых» ждал концерт, где на одной сцене сошлись оркестр Юрия Башмета и прославившийся на волне спецоперации певец Шаман.

Фотогалерея

Кто выступил на съезде Российского движения детей и молодежи

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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский на первом съезде Российского движения детей и молодежи

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский на первом съезде Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники съезда в Манеже

Участники съезда в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка ГТО

Площадка ГТО

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зампред правительства России Татьяна Голикова на первом съезде Российского движения детей и молодежи

Зампред правительства России Татьяна Голикова на первом съезде Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка компании «Газпром» в Манеже

Площадка компании «Газпром» в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец и композитор Леонид Агутин выступил на съезде Российского движения детей и молодежи

Певец и композитор Леонид Агутин выступил на съезде Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов (в центре) во время съезда

Министр просвещения России Сергей Кравцов (в центре) во время съезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник съезда Российского движения детей и молодежи

Участник съезда Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Артист балета, директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин во время выступления в Манеже

Артист балета, директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин во время выступления в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники съезда Российского движения детей и молодежи

Участники съезда Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский на первом съезде Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники съезда в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка ГТО

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Зампред правительства России Татьяна Голикова на первом съезде Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Площадка компании «Газпром» в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Певец и композитор Леонид Агутин выступил на съезде Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов (в центре) во время съезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник съезда Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Артист балета, директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин во время выступления в Манеже

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники съезда Российского движения детей и молодежи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Закрывал съезд Сергей Кириенко. «Свершилось, свершилось то, о чем вы мечтали!» — возвестил он участникам форума. И напомнил, что «любой кризис — это время возможностей», а Россия — страна возможностей. «Давайте попробуем вместе: я — в движении!» — обратился к залу чиновник и, получив желанный отклик, завершил свое выступление. Для журналистов же куратор внутренней политики добавил, что против России идет экономическая и информационная война, главная цель которой — подрастающее поколение, и РДДМ должно будет противостоять давлению извне благодаря патриотическим ценностям, которые обозначили сами дети. Эти ценности представитель Кремля тоже назвал — любовь к родине, историческая правда, уважение друг к другу и старшим, уважение к многонациональному народу — и добавил, что «если в это верят дети, то в России все будет хорошо». А отвечая на вопрос “Ъ” о возрождении советской пионерии, господин Кириенко заверил: «Это не обновленная пионерия. Вы видели, было предложено название "Пионеры", но оно не прошло».

Андрей Винокуров

Фотогалерея

История пионерского движения

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы &lt;br>На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи &quot;Большая перемена&quot;». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы
На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк» / В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Г. Санько / Фотоархив журнала «Огонек»

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / М. Савин / Фотоархив журнала «Огонек»

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / А. Награльян / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

19 мая 2022 года, в день столетия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Целью его деятельности станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Участниками движения смогут быть школьники от шести лет и учащиеся техникумов и колледжей. Предполагается, что наблюдательный совет движения детей и молодежи будет возглавлять президент РФ

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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