«Первые» стали единственными

Во второй день съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) его делегаты все-таки выбрали себе название. Чтобы провести через голосование вариант «Движение первых», организаторам пришлось проявить недюжинные психологические и политтехнологические способности. Поздравивший участников форума первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко объяснил делегатам, что на съезде сбылась их мечта, а журналистам напомнил, что против России идет война, цель которой — подрастающее поколение. И «Движению первых» в этом противостоянии уготована не последняя роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правления РДДМ Григорий Гуров сразу постарался завоевать доверие молодежи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава правления РДДМ Григорий Гуров сразу постарался завоевать доверие молодежи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник делегаты съезда РДДМ вновь собрались в московском Манеже, чтобы со второго раза решить вопрос о том, как они будут называться. Напомним, что в воскресенье им был предложен единственный вариант — «РДДМ "Движение первых"», но участники форума, обидевшись на отсутствие выбора и игнорирование итогов онлайн-опроса (в котором «Первые» не участвовали), фактически саботировали голосование.

Поэтому во второй день их взрослым кураторам предстояло решить непростую задачу: не обидеть детей снова, но и не поддаться их давлению и по возможности провести ранее предложенный вариант названия.

В ожидании пленарного заседания делегаты могли покидать мячики по разным баскетбольным корзинам (что символизировало раздельный сбор мусора), побоксировать в виртуальной реальности или сделать поделки на специальном станке. «Это же основа. Ребенок может попробовать себя в работе на станках, а потом решить, что он хочет не работать на них, а создавать новые и стать инженером»,— увлеченно рассказывал корреспонденту “Ъ” куратор проекта «Первая мастерская» Константин Полишко. По его словам, навыки такой работы пригодятся и медицинским инженерам, и тем, кто работает с космическими аппаратами.

К середине дня время развлечений прошло и началось пленарное заседание. На этот раз его ведение взял на себя лично глава правления РДДМ Григорий Гуров, который сразу постарался завоевать доверие молодежи. «Вчера мы с вами приняли решение, что мы будем продолжать наше голосование и сегодня выберем наше название. И огромное вам спасибо за неравнодушие. Вы могли бы вчера согласиться с тем, что было предложено... Все идет с колес, вы видите, какой живой формат. Ничего не готово без вас. Каждый из вас вносит свою лепту в то, что мы делаем»,— аккуратно начал чиновник. Затем он воспользовался известным и действенным психологическим приемом — признал свои ошибки. К ним он отнес и малое время, потраченное на обсуждение названия с делегатами, и не совсем верные объяснения, и слишком быстро проведенное онлайн-голосование. Самой же главной ошибкой он назвал то, что делегатам предложили голосовать лишь за один вариант. «Вчерашний безальтернативный выбор названия был неправильным»,— отчеканил глава правления РДДМ.

После этого господин Гуров перешел к решению следующей задачи — включить «Движение первых» в список на голосование. Аргументировал он это тем, что накануне за этот вариант все же проголосовало большинство, пусть и не подавляющее. Потом делегатам было предложено убрать из списка некоторые варианты из онлайн-опроса: так, наименование РДДМ из самостоятельного варианта превратилось в часть нового названия. «В голосовании не может быть "Большой перемены", как и Российского движения школьников, так как "Большая перемена" (как проект-конкурс.— “Ъ”) уже является частью движения, его основой»,— продолжал Григорий Гуров избавляться от нежелательных конкурентов как заправский политтехнолог. В итоге в «бюллетене» остались пять кандидатов: «Пионеры», «Движение первых», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение» и «Юность» (перед каждым названием стояло РДДМ). При этом лоббируемый кураторами вариант был помещен на вторую строчку, что, видимо, должно было подчеркнуть сознательный отказ от давления на аудиторию.

По итогам электронного голосования «Движение первых» набрало 760 голосов — на несколько сотен больше, чем ближайшие конкуренты.

Господин Гуров так обрадовался, что едва не забыл о требовании регламента проголосовать за новое название уже безальтернативно. «Клянусь вам, это последнее голосование»,— пообещал он, вернувшись на сцену.

Затем делегаты выслушали поздравление вице-премьера Татьяны Голиковой. «Я видела, как вы голосовали... Самая главная наша цель — это воспитать достойного, активного, успешного члена нашего общества, человека, который болеет за свою страну, вкладывает душу и сердце в ее развитие»,— обратилась она к молодежи. А под занавес «Первых» ждал концерт, где на одной сцене сошлись оркестр Юрия Башмета и прославившийся на волне спецоперации певец Шаман.

Закрывал съезд Сергей Кириенко. «Свершилось, свершилось то, о чем вы мечтали!» — возвестил он участникам форума. И напомнил, что «любой кризис — это время возможностей», а Россия — страна возможностей. «Давайте попробуем вместе: я — в движении!» — обратился к залу чиновник и, получив желанный отклик, завершил свое выступление. Для журналистов же куратор внутренней политики добавил, что против России идет экономическая и информационная война, главная цель которой — подрастающее поколение, и РДДМ должно будет противостоять давлению извне благодаря патриотическим ценностям, которые обозначили сами дети. Эти ценности представитель Кремля тоже назвал — любовь к родине, историческая правда, уважение друг к другу и старшим, уважение к многонациональному народу — и добавил, что «если в это верят дети, то в России все будет хорошо». А отвечая на вопрос “Ъ” о возрождении советской пионерии, господин Кириенко заверил: «Это не обновленная пионерия. Вы видели, было предложено название "Пионеры", но оно не прошло».

Андрей Винокуров