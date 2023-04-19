Путин предложил приглядеться к «пионерам» в качестве названия для детского движения

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что термин «пионеры» хорошо подходит для названия российского детского движения. По мнению главы государства, слово «пионер» лишено какой-либо идеологической нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе правительственного совещания зашла речь о всероссийском движении детей и молодежи «Движение первых». О нем упомянула вице-премьер Татьяна Голикова в своем докладе о подготовке к детскому летнему отдыху. Она подчеркнула, что название для движения ребята выбрали сами.

Путин в ответ заявил, что «речь, по всей видимости, идет о пионерах». Голикова в ответ сказала, что «по-старому можно сказать так».

«По-старому — по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Этот термин, это название — оно, в отличие от комсомола — коммунистический союз молодежи — лишено какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста»,— сказал президент России.

Съезд «Движения первых», на котором было согласовано название организации, состоялся в Москве 18 декабря прошлого года. Владимир Путин поручил до 1 сентября создать центры движения в регионах. Источники «Ъ» говорили, что движение неофициально позиционируется в качестве современного аналога советской пионерской организации.

Подробнее о движении — в публикации «Ъ» «Новое пионерское».

Александр Кислов