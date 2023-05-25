Пашинян и Алиев на встрече в Москве заявили о решении территориального спора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета в Москве 25 мая сообщили о решении территориального спора между двумя странами.

Господин Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Господин Алиев заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, в связи с чем есть возможность выхода на мирное соглашение. «Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности»,— сказал господин Алиев.

«С другой стороны, хочу подтвердить готовность Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Армении»,— добавил господин Пашинян.

Открывая заседание совета, президент России Владимир Путин сказал, что на запланированной сегодня позднее встрече с господами Пашинян и Алиевым «удастся нам договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении».

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