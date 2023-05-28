На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 3,5 км

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала выброс пепла вулканом Шивелуч на высоту 3500 м. Высота самого вулкана составляет 3283 м.

Пепловый шлейф распространяется на восток, в сторону Камчатского залива, сообщило региональное управление МЧС. На его пути нет населенных пунктов. Ведомство не исключает, что при изменении направления ветра незначительное количество пепла может выпасть в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

На данный момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. В районе вулкана сейчас нет туристических групп.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

В апреле в Усть-Камчатском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за пеплопада после извержения вулкана Шивелуч. Пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. Улицы до сих пор убирают от пепла.

О последствиях — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Леонид Уварчев