Режим чрезвычайной ситуации введен в районе Камчатки, пострадавшем от пеплопада

В Усть-Камчатском районе Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации из-за пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч. Местные власти ранее признали, что мероприятия по ликвидации последствий пеплопада не привели к должному результату и превысили ожидаемый размер затрат.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

«Комиссия (по чрезвычайным ситуациям.— "Ъ") единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское»,— написал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в Telegram.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 10 апреля. Пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. Президент Владимир Путин ранее на этой неделе попросил губернатора Камчатского края Владимира Солодова своевременно подготовить предложения о необходимой региону помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «Облачно, возможны осадки в виде пепла».

Леонид Уварчев