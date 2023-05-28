В Польше около 900 грузовиков стоят в очереди на границе в Белоруссию

Большие очереди грузовиков скопились на границах Польши на выезд в Белоруссию и на Украину. В Белоруссию пытаются проехать около 900 машин, время ожидания составляет 30 часов. На Украину планируют выехать около 1 тыс. транспортных средств на одном погранпереходе и еще 400 — на другом, время ожидания составляет 45 и 25 часов соответственно.

Данные по очередям привел представитель палаты налогового администрирования в Люблине Михал Дерусь, передает RMF. С украинской и белорусской сторон очередей не наблюдается.

В течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске на границе с Украиной было оформлено 640 грузовиков в двух направлениях, на переходе в Хребенном — 242 машины. На границе с Белоруссией за ночную смену пропустили 639 грузовиков в двух направлениях.

Российские депутаты ранее предложили ограничить движение польских грузовиков. Помимо этого парламентарии предлагают запретить продавать топливо по внутрироссийским ценам для водителей грузового транспорта с польскими номерами. В ответ МВД Польши предложило ввести временный запрет на въезд в страну для зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков.

Кто выиграет и проиграет от запрета польским грузовикам въезжать в РФ — в материале «Ъ» «Еще фура не згинела».

Леонид Уварчев