Госдума попросила правительство запретить проезд польских фур через Россию

Депутаты Госдумы одобрили проект постановления об утверждении обращения к правительству по вопросу о мерах к польским автомобильным перевозчикам в ответ на антироссийскую политику Варшавы. Документ доступен на сайте нижней палаты парламента. Парламентарии предлагают запретить транзит фур из Польши через Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Составители документа рекомендуют кабмину принять меры, которые будут зеркальны пятому пакету санкций Евросоюза о запрете перевозок по территории объединения для российских и белорусских фур. Депутаты предлагают ограничить движение польских грузовиков, разрешив им проезд исключительно от границы до ближайших таможенных терминалов. Помимо этого, предложено запретить продавать топливо по внутрироссийским ценам для водителей автомобилей с польскими номерами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты проголосовали по вопросу единогласно. По оценке господина Володина, в результате принятия решения Польша потеряет €8,5 млрд доходов.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тыс. водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тыс. польских транспортных компаний обанкротятся»,— написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Российско-польские отношения обострились после того, как 29 апреля варшавские власти изъяли здание русскоязычной школы при посольстве РФ. 15 мая польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти и дальше будут работать над изъятием собственности российской дипмиссии. Там, тем временем, допустили разрыв дипломатических отношений между государствами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».