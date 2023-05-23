Госдума попросила правительство запретить проезд польских фур через Россию

Депутаты Госдумы одобрили проект постановления об утверждении обращения к правительству по вопросу о мерах к польским автомобильным перевозчикам в ответ на антироссийскую политику Варшавы. Документ доступен на сайте нижней палаты парламента. Парламентарии предлагают запретить транзит фур из Польши через Россию.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Составители документа рекомендуют кабмину принять меры, которые будут зеркальны пятому пакету санкций Евросоюза о запрете перевозок по территории объединения для российских и белорусских фур. Депутаты предлагают ограничить движение польских грузовиков, разрешив им проезд исключительно от границы до ближайших таможенных терминалов. Помимо этого, предложено запретить продавать топливо по внутрироссийским ценам для водителей автомобилей с польскими номерами.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты проголосовали по вопросу единогласно. По оценке господина Володина, в результате принятия решения Польша потеряет €8,5 млрд доходов.
«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тыс. водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тыс. польских транспортных компаний обанкротятся»,— написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Российско-польские отношения обострились после того, как 29 апреля варшавские власти изъяли здание русскоязычной школы при посольстве РФ. 15 мая польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти и дальше будут работать над изъятием собственности российской дипмиссии. Там, тем временем, допустили разрыв дипломатических отношений между государствами.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».