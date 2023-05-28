«Единая Россия» исключила из партии экс-депутата Гаджиева после признания его иноагентом

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев исключен из «Единой России». Незадолго до этого Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

Дагестанское региональное отделение «Единой России» объяснило решение тем, что экс-депутат совершил действия, «дискредитирующие партию». Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя решение партии, обвинил экс-депутата в измене родине. По его словам, тот был «готов поливать грязью все, что нам близко и дорого» за «европейский паспорт».

Магомед Гаджиев был депутатом Госдумы в 2003–2021 годах. Был внесен в реестр иноагентов 26 мая 2023 года. Как утверждает Минюст, он заявлял о поддержке властей Украины и «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками». По информации украинских СМИ, отправлял гуманитарную помощь в зону военной операции. Как утверждал румынский портал RBN, господин Гаджиев якобы пытался предоставить чувствительную информацию о России в обмен на получение европейского паспорта. Экс-депутат никак не комментировал информацию.

Леонид Уварчев