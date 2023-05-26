Минюст объявил иноагентом Лёву из «Би-2»

Министерство юстиции России 26 мая внесло в перечень иностранных агентов две организации и девять человек. Среди них Егор Бортник — Лёва, лидер рок-группы «Би-2». По данным Минюста, господин Бортник выступал против СВО и негативно высказывался в отношении РФ.

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Также в реестр внесены:

Ирина Аллеман , ведущая «Популярной политики» (по данным Минюста, распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, фейки о действиях ВС РФ, негативно высказывалась об органах госвласти РФ);

, ведущая «Популярной политики» (по данным Минюста, распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, фейки о действиях ВС РФ, негативно высказывалась об органах госвласти РФ); Владислав Иноземцев , экономист (по данным Минюста, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял фейки о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике);

, экономист (по данным Минюста, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял фейки о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике); Сергей Чернышов , директор Новосибирского открытого колледжа (по данным Минюста, выступал против СВО, распространял фейки о принимаемых органами публичной власти РФ и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ);

, директор Новосибирского открытого колледжа (по данным Минюста, выступал против СВО, распространял фейки о принимаемых органами публичной власти РФ и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ); Александра Архипова , антрополог (по данным Минюста, выступала проти СВО, участвовала в создании и распространении материалов, созданных иностранными агентами, и фейков о деятельности органов госвласти и действиях ВС РФ);

, антрополог (по данным Минюста, выступала проти СВО, участвовала в создании и распространении материалов, созданных иностранными агентами, и фейков о деятельности органов госвласти и действиях ВС РФ); Александр Габуев , директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (по данным Минюста, получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок, участвовал в создании и распространении материалов вместе с иностранными источниками, в том числе лицами, признанными иностранными агентами, критиковал органы госвласти РФ);

, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (по данным Минюста, получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок, участвовал в создании и распространении материалов вместе с иностранными источниками, в том числе лицами, признанными иностранными агентами, критиковал органы госвласти РФ); Анна Пшеничная (возможно, журналистка ИА «Свободные новости» Анна Мухина; по данным Минюста, распространяла фейки о деятельности органов госвласти и действиях ВС РФ, выступала в поддержку властей Украины, участвовала в создании материалов иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников);

(возможно, журналистка ИА «Свободные новости» Анна Мухина; по данным Минюста, распространяла фейки о деятельности органов госвласти и действиях ВС РФ, выступала в поддержку властей Украины, участвовала в создании материалов иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников); Ольга Цуканова , глава «Совета матерей и жен» (по данным Минюста, выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов);

, глава «Совета матерей и жен» (по данным Минюста, выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов); Магомед Гаджиев, бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» (по данным Минюста заявлял о поддержке властей Украины, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками).

Из организаций: