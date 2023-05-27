Путин: для нас сейчас время самоопределения, творческой мысли необходима свобода

Президент России Владимир Путин считает, что для страны настало время самоопределения. По его мнению, это относится и к творчеству, потому что «творческой мысли необходима свобода». Вместе с тем, как считает глава государства, РФ не нужны «грубо навязанные извне» ориентиры или стандарты, которые подавляют «любую самобытность и оригинальность развития».

«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода»,— сказал господин Путин.

Российский лидер выступил с таким мнением в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Он рассуждал о том, что культура и искусство, которые призваны объединять людей, оказались «в эпицентре геополитического противостояния». Как считает господин Путин, «все, что связано с Россией пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации», но те, кто так поступает, наказывает, «прежде всего, самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам».

Как отмечает Владимир Путин, на этом фоне Россия «с огромным уважением относится к наследию мировой культуры». «В нашей стране просто невозможно представить попытки его "отменить". Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития»,— добавил глава государства.

В России с момента ввода войск на Украину отменяют концерты и выступления множества творческих деятелей. За критику военной операции в реестр иностранных агентов внесены множество артистов и певцов, включая Земфиру (Земфира Рамазанова), солиста «Би-2» Лёву (Егор Бортник), Андрея Макаревича, Noize MC (Иван Алексеев).

О «культуре отмены» российских артистов за рубежом и в России — в колонке Бориса Барабанова «Ассоциативная бессвязность».

Леонид Уварчев