Депутаты не на тех напали

Госдума приняла закон о наказании за нападения домашних животных. Если собака укусит прохожего, ее хозяину будет грозить штраф. Кроме того, предусмотрены санкции за нарушение правил содержания питомцев. Такой законопроект на неделе депутаты приняли во втором и третьем чтении. С подробностями — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новый закон должен поспособствовать «более гуманному и ответственному обращению с питомцами», заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников. Сейчас, как отметили в нижней палате парламента, в 40% случаев прохожих кусают животные, у которых есть хозяева.

Теперь, как предполагается, им будет грозить штраф в размере 30 тыс. руб. Для должностных лиц он выше — 100 тыс. руб., для юридических — 200 тыс. руб. Исключение — если животное находилось под присмотром другого человека или убежало от владельца «в результате противоправных действий других лиц». Адвокат Игорь Ким рассказал “Ъ FM”, что может послужить основанием для возбуждения дела:

«Поводом для возбуждения административного дела может стать фотовидеофиксация. К сожалению, доносы соседей в этом случае работать не будут. Но будут иметь эффект самые стандартные обращения к блюстителям из числа народных избранников. Практика показывает, что депутатские запросы в этом случае работают очень хорошо. Во-первых, у них ограниченный срок на ответ. Во-вторых, это все-таки для больших мегаполисов достаточно резонансные дела. Ответственность и так предусмотрена, но по факту она не работает».

Введение дополнительных норм в Кодекс об административных правонарушениях, по мнению авторов законопроекта, сможет решить в том числе проблему самовыгула собак — хозяева начнут внимательнее следить за своими питомцами. Однако юрист и президент благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комыгина полагает, что одними только штрафами проблему не решить:

«Без всеобщей регистрации, обязательной идентификации данные вещи работать не будут. Если человек отправляет собаку на самовыгул, он не вешает на нее адресник с паспортными данными, номером телефона и временем, когда он бывает дома. Если хозяин ответственный, он чипирует собаку, регистрирует и на самовыгул не отпускает.

Для того чтобы эти инициативы заработали, необходимо установить хозяина. И это самая большая проблема, потому что в настоящий момент юридической связи между человеком и собакой, как правило, нет».

В Европе наказание для владельцев собак жестче. Так, власти Испании, например, одобрили закон, согласно которому с 29 сентября будет запрещено оставлять питомцев одних более чем на 24 часа. Нарушителям грозит штраф от €500 до €200 тыс. Также санкции предусмотрены в том случае, если владелец животного не сообщил о его краже. Хозяину придется заплатить €10-50 тыс.

Кроме того, согласно закону, владельцы должны пройти бесплатное обучение перед тем, как взять питомца. А после оформить страхование гражданской ответственности на случай, если собака нанесет вред третьим лицам. По сравнению с Европой в России культура дрессировки и контроля за животными развита очень слабо, отмечает основательница кинологического центра Dog007 Елена Панкова:

«Мало того, что это в законодательной системе не развито, это не развито и в культуре собачников. Увеличение спроса на дрессировочные услуги можно ожидать к сентябрю или ближе к осени, когда все возвращаются в город с подросшими щенками. Тогда обнаруживается, что там много раздражителей, и начинаются проблемы. То, что в дрессировке нуждается только большая собака, это миф. Воспитание длится где-то от полугода до года. Час индивидуального занятия стоит 1,5-3 тыс. руб., групповое — от 600-800 руб. до 1,5 тыс. руб.»

В начале мая в Госдуме также предложили приравнять самовыгул собак к выбрасыванию питомца на улицу. За нарушение депутаты предложили ввести штраф, который будет равен минимальному размеру оплаты труда. В Москве это почти 25 тыс. руб.

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