Глава СПЧ призвал ужесточить наказание за нападения собак на людей

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает недостаточным предусмотренное законом наказание за нападение собак на людей. Он предложил его ужесточить. Эту тему подняли на круглом столе, посвященному ответственному обращению с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Фадеев напомнил, что нападение собаки на человека, которое повлекло тяжкий вред здоровью, предусматривает до 6 месяцев ареста, а статья за жестокое обращение с животным — до 3 лет. «Я не против, что за жестокое обращение с животными до 3 лет, но почему за жестокое обращение с человеком до 6 месяцев?» — спросил глава СПЧ (цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что за загрязнение собакой мест общего пользования штрафуют на 2 тыс. руб., за нападение собаки на человека (при отсутствии тяжкого вреда здоровью) — 5 тыс. руб. «Но так же нельзя. Надо с этим что-то сделать»,— считает Валерий Фадеев.

За последние месяцы произошло несколько нападений бездомных собак на людей. Администрация Читы, в частности, из-за этого в апреле ввела режим повышенной готовности. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил «гуманно усыплять» уличных и домашних животных, если они проявляют агрессию. С критикой действующего законодательства — «чипировали и отпустили» — выступил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Мэрия Москвы говорила, что отстреливать бродячих собак не будет.

Подробности — в материале «Ъ» «Смерть за смерть».

Лаура Кеффер