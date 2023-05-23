Депутаты ищут средства от озверения

В комитете Госдумы по законодательству рекомендовали ввести штрафы для владельцев животных, которые бросают питомцев или жестоко с ними обращаются. Административная санкция будет грозить гражданам и в случае, если подопечный кого-то искусал. Инициаторы поправок рассчитают, что это решит «остросоциальные проблемы, назревшие в обществе», и заставит граждан более ответственно подходить к решению завести питомца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В понедельник комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о внесении изменений в КоАП в части установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными. Инициаторами поправок стали зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников (оба — «Единая Россия»). В первом чтении законопроект был принят 21 декабря 2021 года.

Поправки вводят за целый ряд нарушений штрафы для граждан в сумме от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Так, административная ответственность предполагается за жестокое обращение с животными, когда деяние «не тянет» для рассмотрения по статьям УК. Также санкция будет применяться, если хозяева бросили питомца или тот причинил вред другим животным или людям (например, за укусы собак). Административная ответственность предусмотрена и за несоблюдение условий содержания животных в приютах.

Авторы поправок полагают, что все эти меры помогут решить «остросоциальные проблемы, назревшие в обществе». Например, штрафы за брошенных животных помогут бороться с увеличением численности бездомных особей, а штрафы за покусы решат проблему самовыгула, так как за животными начнут внимательнее следить. Более того, по мнению законодателей, введение административных санкций за жестокое обращение с животными позволит нести ответственность и «малолетним живодерам, которые сегодня не подпадают под статьи Уголовного кодекса в силу возраста». Владельцев животных при этом станет возможным наказывать за издевательства над питомцами, которые не повлекли за собой смерть и очевидные увечья («когда морят голодом или избивают», поясняют инициаторы). Напомним, сейчас ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена только ст. 245 УК РФ.

Напомним, неделю назад в Госдуме бурно обсуждали поправки к ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными». Тогда депутаты в первом чтении приняли изменения, наделяющие региональные власти правом выбирать подходящие способы контроля за численностью безнадзорных животных. На сегодняшний день обращаться с бездомными особями можно только по схеме ОСВВ («Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду»), а любые способы умерщвления запрещены. Законопроект был резко раскритикован зоозащитниками и вызвал много вопросов в том числе у депутатов.

Господин Бурматов, упомянув об этом, сказал “Ъ”, что, хотя это «два совершенно разных законопроекта, но вещи (рассматриваемые в них.— “Ъ”) абсолютно взаимосвязаны». Депутат объяснил, что каждая из поддержанных сегодня комитетом норм служит решению задач, обозначенных в федеральном законе, то есть дополняет его: «В федеральном законе прописаны общие принципы — содержание животных, гуманное к ним отношение,— а КоАП раскрывает это санкциями, которых прежде не было».

Зоозащитники при этом полагают, что о введении штрафов вспомнили только для того, чтобы «обелить поправки, разрешающие убивать бездомных животных». Так, представитель ассоциации «Благополучие животных» Юлия Трефилова уверена, что решить проблему можно принятием комплексных мер и их общественным обсуждением. «Первопричина всех проблем — человек. Чтобы отрегулировать сферу, нужны меры, которые будут приняты в отношении человека, но эти меры в первую очередь должны касаться регистрации домашних животных и введения на них налога». Зоозащитница полагает, что поступлениями в бюджет от такого налога можно обеспечить успешную реализацию программы ОСВВ и тогда не будет необходимости «вносить вопиющие поправки в закон об ответственном обращении с животными».

Владимир Бурматов убежден, что субъекты федерации смогут самостоятельно принять решение об обязательной регистрации животных, а также установить конкретный размер популяций. Во введении штрафов он видит и превентивную функцию: «Люди прочитают, что за избавление от питомцев установлены штрафы, и им станет понятно, что за это есть ответственность. Так что будут уже принимать решения о заведении животного более тщательно».

Госдума на пленарном заседании уже во вторник может рассмотреть во втором чтении законопроект, который вводит штрафы за выброшенных животных, за покусы и за жестокое обращение с животными, сообщил ТАСС источник в парламенте.

Полина Ячменникова