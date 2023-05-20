В Пулково впервые запустят перронный электробус

В петербургском аэропорту Пулково запустят перронный электробус, который будет доставлять пассажиров от терминала до самолета. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Электробус «МАЗ-271» вмещает примерно 100 человек. Полного заряда аккумулятора хватает примерно на 80 километров. В скором времени в Пулково начнутся испытания электробуса. Если в комитете посчитают тест успешным, департамент увеличит число транспорта в городском автопарке, отметил председатель комтранса Валентин Енокаев.

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