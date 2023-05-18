Пулково увеличивает количество рейсов из Петербурга в Китай

В рамках весенне-летнего расписания в Пулково увеличивается количество рейсов из Санкт-Петербурга в Китай. Об этом 18 мая сообщила компания «Воздушные ворота Северной столицы», которая является оператором петербургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В частности, авиакомпания Hainan Airlines c 31 мая увеличит частоту полетов в Пекин с одной до двух в неделю, с 16 июня — до трех в неделю. К перелетам по воскресеньям добавятся рейсы по средам и пятницам. Согласно расписанию, вылет из столицы Китая запланирован в 14:35, прилет в аэропорт Пулково — в 18:30. Вылет рейса из Петербурга запланирован в 20:10, прилет в Пекин — в 08:50 (на следующий день).

Кроме этого, с 3 июня авиаперевозчик Sichuan Airlines увеличит частоту полетов в город Чэнду с одной до двух в неделю. Перелеты будут выполняться по четвергам и субботам. Вылет из Чэнду запланирован в 00:15, прилет в аэропорт Пулково — в 04:00. Вылет рейса из Петербурга запланирован в 18:30, прилет в Чэнду — в 07:20 (на следующий день).

Ранее в Пулково сообщали о старте полетов в Шанхай. С 6 июня по вторникам, четвергам и субботам их будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines.

«Ъ-СПб» писал о постепенном восстановлении туристического потока в Петербург из Китая. По данным Смольного, сейчас он вернулся на 77% по сравнению с 2019 годом до введения пандемийных ограничений.

При этом в феврале российские авиакомпании жаловались на проблемы с полетами в Китай. Главным образом трудности оказались связаны с нехваткой самих самолетов. Подробнее об этом — в материале «Ъ FM».

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