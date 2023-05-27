Владелец каналов, долгов, телекомов

На этой неделе французский телекоммуникационный медиахолдинг Altice объявил, что довел свою долю в крупнейшем операторе Великобритании — BT Group (бывшая British Telecom) — до 24,5%. Новость, которая заставила британцев заговорить об иностранном вмешательстве и угрозе национальной безопасности, для самой Altice оказалась вполне будничной. Ведь таких активов у нее десятки, а глава компании — израильский бизнесмен Патрик Драи — знает идеальную формулу успеха в бизнесе: брать в долг, чтобы расти, а не расти, чтобы отдавать долги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Драи

Фото: Benoit Tessier / Reuters Патрик Драи

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вечный скиталец

«Француз сердцем и душой, житель Швейцарии, гражданин Израиля, родившийся в Касабланке… вы, господин Драи, один из тех "жидов", которых "французская идеология" осуждает на протяжении столетия, но в которых мы так остро нуждаемся в эти времена неуклюжести местного населения и шовинистического удушья» — так Патрика Драи описал французский философ и писатель Бернар-Анри Леви. И эта цитата, пожалуй, лучше всего иллюстрирует его судьбу.

Будущий миллиардер родился в 1963 году в Касабланке в семье евреев, бежавших в Марокко из Алжира, за несколько лет до этого охваченного войной за независимость от Франции. Но и в еврейской общине Касабланки спокойно пожить им не удалось. Еще в 1941 году правительство Виши запретило евреям занимать некоторые должности во Франции, а большая часть Марокко тогда была французской колонией. В результате отец, бывший учителем в местной школе, лишился работы, так как был признан «недостаточно французом». В 1978 году, после арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, которые привели к росту антисемитских настроений, семья уехала из Марокко. Новым прибежищем для семьи Драи стал французский город Монпелье.

Высшее образование Патрик получал уже в Париже — в престижной Политехнической школе и Высшей школе телекоммуникаций. На одной из студенческих вечеринок он познакомился с православной сирийкой Линой Назира Зени, которая уже через час согласилась выйти за него замуж. В 1990 году, через десять лет после знакомства, они сыграли свадьбу. Из Парижа Патрик отправился работать в голландский Эйндховен, в компанию Philips. Однако уже через пару месяцев, разочаровавшись в местных методах управления бизнесом, написал заявление об уходе. Тогда Патрик решил открыть для себя новый континент и вместе с женой отравился в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С ранних лет Патрик Драи показал себя одаренным ребенком: сам научился играть на фортепиано, а в 11 лет он помогал своим родителям, преподавателям математики, проверять работы учеников

Фото: Violeta Santos Moura / File Photo / Reuters С ранних лет Патрик Драи показал себя одаренным ребенком: сам научился играть на фортепиано, а в 11 лет он помогал своим родителям, преподавателям математики, проверять работы учеников

Фото: Violeta Santos Moura / File Photo / Reuters

Одно сплошное телевидение

Патрику Драи на роду написано быть математиком. Среди его родственников было сразу семь учителей математики, включая обоих родителей. Да и у самого Патрика с раннего детства проявлялись математические способности. Тем не менее пересказывать одно и то же из года в год детям или студентам он не хотел. Всю свою жизнь он стремится открывать для себя что-то новое. Даже образование в сфере телекоммуникаций, которое во многом определило дальнейшую судьбу Патрика, далось ему нелегко. Студенту было просто скучно. Именно поэтому он и сбежал от рутины занятий на работу в Эйндховен. Но теперь перед ним не новый город, а целый континент.

Со своей женой Патрик исколесил все США — от западного до восточного побережья. Во время этой поездки Драи понял, чем займется — кабельным телевидением.

Несмотря на то что первые коммерческие проекты кабельного телевидения появились еще в 1950-е годы, особой популярностью у населения оно тогда не пользовалось. Полноценный рынок в США сложился только в 1980-е годы. С представителями почти всех первопроходцев в этой сфере Патрик и познакомился во время своего турне по стране. В Европе же про коммерческое кабельное телевидение многие тогда даже не слышали. Этот сегмент ТВ находился под контролем коммунальных служб, а чиновникам частный бизнес и инвестиции были неинтересны. Патрик Драи решил заполнить эту нишу собственной компанией — Sud Cable Services, которую он основал в 1994 году сразу после возвращения во Францию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1994 году, став членом Французской ассоциации кабельных операторов, Драи был шокирован до глубины души: его коллеги даже не думали о том, чтобы съездить в США и перенять опыт самого быстрорастущего рынка

Фото: Philippe Wojazer / Reuters В 1994 году, став членом Французской ассоциации кабельных операторов, Драи был шокирован до глубины души: его коллеги даже не думали о том, чтобы съездить в США и перенять опыт самого быстрорастущего рынка

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Свободных денег, чтобы заняться не самым дешевым кабельным бизнесом, у Патрика Драи тогда не было. Никто из его знакомых американских бизнесменов, работавших в кабельном бизнесе, давать ему деньги на покорение Франции тоже не спешил. Но и отступать начинающий бизнесмен был не намерен: он взял студенческий кредит на 50 тыс. франков (сейчас эта сумма равна примерно €11,5 тыс.) и вложил эти деньги в капитал компании. Саму компанию он основал в небольшом городке Шаторенар на юге Франции.

Чтобы получить первых клиентов, Патрику приходилось буквально ходить от двери до двери.

Не обошлось и без хитростей и даже нарушений закона: учитывая, что на юге страны проживает множество мигрантов из Северной Африки, некоторым из них нужны были телеканалы не только на французском, но и на арабском языке. А в то время вещание на иностранных языках во Франции было под запретом. Но Патрик шел навстречу своим потенциальным клиентам и предоставлял мигрантам доступ к арабским телеканалам — но нигде это не афишировал.

Через четыре года напряженной работы труды, самоотдача и вложенные деньги с лихвой окупились. Компанию Драи выкупил американский кабельный магнат Джон Мэлоун. Взамен Драи получил 5% в UPC (европейская «дочка» медиакомпании Liberty Global) и должность главы бизнеса UPC в Западной Европе. Через пару лет господин Драи продал свои акции UPC, стал мультимиллионером и приобрел недвижимость в швейцарском кантоне Вале, оформив там и налоговое резидентство.

«Я быстро понял знаменитую формулу Эйнштейна. Если А — это успех, X — работа, а Y — развлечение, то X + Y + Z = А. Z в уравнении — это умение держать рот на замке. Если вы хотите добиться успеха, усердно работайте, получайте удовольствие и, прежде всего, слушайте и не говорите слишком много»,— заявил в одном из интервью господин Драи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Altice Патрик Драи (в центре) звонит в церемониальный колокол, когда его компания выходит на IPO. Нью-Йоркская фондовая биржа, 22 июня 2017 года

Фото: Richard Drew / AP Основатель Altice Патрик Драи (в центре) звонит в церемониальный колокол, когда его компания выходит на IPO. Нью-Йоркская фондовая биржа, 22 июня 2017 года

Фото: Richard Drew / AP

И в долгах, и в шелках

Выгодно продав свой первый бизнес-проект, Драи недолго почивал на лаврах. Уже через пару лет Патрик основал новую компанию — Altice. История создания его первого бизнеса с привлечением кредита на образование в итоге стала визитной карточкой Патрика Драи. Его излюбленной стратегией стало приобретение проблемных компаний на заемные средства, реструктуризация и возвращение этих компаний к прибыльности, а затем погашение кредита за счет полученной прибыли.

Патрику понадобилось меньше четырех лет, чтобы завоевать рынок кабельного телевидения Франции. Получив деньги от инвестфондов Cinven и Carlyle, господин Драи выкупил 99% кабельных операторов страны, среди которых были Numericable, Noos, France Telecom Cable35, TDF Cable36 и UPC France. И на все покупки он потратил всего около €2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Драи принимает участие в открытии Altice Campus в Париже 9 октября 2018 года

Фото: Philippe Wojazer / Reuters Патрик Драи принимает участие в открытии Altice Campus в Париже 9 октября 2018 года

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

В 2009 году бизнес Драи впервые выходит за пределы Франции: Altice выкупила израильского кабельного оператора Hot, который испытывал серьезные финансовые проблемы. Эти проблемы Драи быстро решил, попутно, впрочем, уволив 2,8 тыс. человек и переведя часть операций на аутсорсинг.

Покупка израильского оператора привела к значимому событию в жизни Драи — после завершения сделки он переехал в Тель-Авив, а вскоре отказался от французского гражданства, получив паспорт Израиля.

В 2012 году, заручившись в очередной раз финансовой поддержкой инвестфондов Carlyle и Cinven, Патрик Драи предпринял попытку выйти и за пределы рынка кабельного телевидения. Altice сделала предложение французской медиагруппе Vivendi о покупке у нее второго по величине мобильного оператора Франции — SFR. Vivendi это предложение отклонила. Впрочем, менее чем через два года, в начале 2014-го, дела SFR стали настолько плохи, что Vivendi выставила ее на продажу. Патрик Драи выиграл борьбу за SFR у другого французского миллиардера, Мартена Буига, который владеет Bouygues Telecom. Эта покупка обошлась Altice в €13,4 млрд.

После этого Патрик Драи уже ничем себя не ограничивал. Под контролем его медиагруппы в итоге оказались одни из самых популярных каналов новостей Франции — BFMTV, израильский телеканал i24news, радиосеть RMC (Radio Monte-Carlo), французский еженедельник L`Express, ежедневная газета Liberation и многие другие медиаактивы.

«Что касается моей авантюры с прессой, расскажу вам одну историю. Во время интервью, организованного Артуром Дрейфусом (директор по коммуникациям Altice.— “Ъ”), который сидел справа от меня, журналистка заявила, что я собираюсь потратить на выкуп SFR €14 млрд, а для спасения газеты Liberation нужно всего €14 млн,— рассказывал в 2015 году господин Драи.— В конце интервью я сказал Артуру Дрейфусу, что мы сохраним газету Liberation. Ведь речь шла об инвестировании одной тысячной от той суммы, что мы собирались вложить в SFR». Но и на этом Драи не остановился: в 2017 году он купил за $17,7 млрд одного из крупнейших кабельных операторов США Cablevision. В 2019 году совершил, пожалуй, самую статусную для себя покупку — аукционный дом Sotheby`s. Спустя два года Драи приобрел 12% в BT Group, в 2022 году увеличил долю до 18%, а сейчас довел ее до 24,5%.

Но, несмотря на все свое влияние, деньги, статус и богатый послужной список в бизнесе, у господина Драи хватает критиков. Многие отмечают, что его стратегия бесконечных приобретений на кредитные средства в конечном итоге даст сбой и вся его империя в итоге моментально рухнет. Впрочем, у 59-летнего медиамагната, чье состояние оценивается в $4,9 млрд, на этот счет есть другое мнение: «Если я подавлю, как они говорят, мой неуемный аппетит к развитию, то через пять лет у меня не останется долгов. И что из этого? Окажется, что я целых пять лет протоптался на месте».

Кирилл Сарханянц