Sotheby’s ушел с молотком

Знаменитый британский аукционный дом Sotheby’s перешел в руки французского бизнесмена Патрика Драи. Владелец медиагруппы Altice приобрел его на собственные деньги в качестве семейного предприятия, которое будет управляться созданной специально для этого американской компанией BidFair US. Сумма покупки составила $3,7 млрд.

Оба старейших и крупнейших британских аукционных дома Sotheby’s и Christie’s будут теперь принадлежать французским бизнесменам. Но в отличие от главы люксового холдинга Kering Франсуа Пино, который владеет Christie’s, Патрик Драи предпочел создать для управления новым активом специальную компанию, которая будет расположена в США. Как говорит сам господин Драи, это будет «новый шаг интеграции в американскую экономику». Поэтому договор о продаже подписан между новым предприятием Патрика Драи BidFair USA, в котором он владеет 100% капитала, и Sotheby’s. Британский дом после 50 лет пребывания на Wall Street не будет больше котироваться на бирже, прекратив быть публичной компанией.

Аукционный дом Sotheby’s был создан в Лондоне в 1744 году. Он начинал с торговли редкими книгами, а на рынок искусства вышел только в начале XX века. Сейчас штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Sotheby’s — один из двух крупнейших аукционных домов мира вместе с Christie’s, их совместная доля на мировом рынке аукционных продаж антиквариата и предметов искусства составляет около 90%. Аукционный дом проводит около 250 аукционов в год более чем в 70 категориях.

В последнее время Sotheby’s переживает сложные времена — чистый убыток компании в первом квартале этого года составил $7,1 млн, за тот же период прошлого года компания также отчитывалась с убытком в $6,5 млн.

Аукционный дом несколько раз оказывался в центре скандалов из-за конфликтов с инвесторами-активистами, в том числе Дэном Лобом и Миком Макгуайером, которые неоднократно требовали от Sotheby’s сократить расходы и повысить дивиденды акционерам.

Так, в 2014 году был вынужден уволиться генеральный директор Sotheby’s Билл Рупрехт, которого Дэн Лоб обвинил в плохом управлении компанией и трате ее денег на дорогие ужины и оплату членства господина Рупрехта в элитных клубах.

Его преемника, Тэда Смита, возглавляющего Sotheby’s до сих пор, инвесторы-активисты также критиковали за слишком большие расходы. В 2014 году некоторые инвесторы требовали от аукционного дома выплаты дивидендов на сумму $1 млрд. Господин Лоб, принадлежащий которому хедж-фонд Third Point до нынешней сделки владел 14% в Sotheby’s, входил в совет директоров аукционного дома.

Известие о том, что аукционный дом с 275-летней историей меняет хозяина, стало сенсацией дня. Интереса добавила и личность покупателя.

Французский бизнесмен 55-летний Патрик Драи известен как важный игрок в области печати и телевидения, новостных каналов и кабельных сетей. Кроме одного из самых популярных каналов новостей Франции BFM TV, он владеет радиосетью RMC, ежедневной газетой Liberation, еженедельником L’Express. Он хозяин нескольких мобильных операторов во Франции, Португалии, Израиле. Ему принадлежат кабельные сети в США. В прошлом году в списках Forbes с личным состоянием в $7,1 млрд он стал одиннадцатым самым богатым человеком Франции.

Продажа Sotheby’s выгодна бывшим владельцам. Акции выкупались по цене выше последних котировок. Понятно, что для Патрика Драи эта существенная затрата — не покупка для удовольствия, а надежда составить мощную конкуренцию на рынке искусства. Причем не только старинному противнику Christie’s, но и более молодым и активным аукционным домам вроде в значительной степени российского Phillips или французского Artcurial.

Господин Драи известен своим нестандартным подходом к активам, Sotheby’s, несомненно, ждут перемены. У Sotheby’s около 80 отделений в 40 странах мира, включая Россию, Германию, Францию, Китай, Японию, Аргентину. Это вполне соответствует личности Патрика Драи как типичного «гражданина мира». Марокканский еврей, сын преподавателей математики, он приехал во Францию в 15 лет, когда его родители вынуждены были покинуть Марокко. Он выпускник престижных французских школ и университетов, но кроме французского имеет также португальский и израильский паспорта, а адресом пребывания для облегчения налогов давно выбрал Швейцарию. Его хобби — фортепиано, но также он известен в качестве любителя и коллекционера искусства.

Алексей Тарханов, Париж; Яна Рождественская