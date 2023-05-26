Кредитным каникулам готовят новый формат

Кредитные каникулы малому и среднему бизнесу могут сделать постоянными. Во всяком случае, с готовностью рассмотреть такую инициативу выступили в ЦБ. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, эта идея особенно актуальна для компаний во время острой фазы кризиса. Предлагается позволить предпринимателям претендовать на кредитные каникулы один раз по каждому займу. В регуляторе ожидают, что это будет способствовать более активному развитию этого сегмента банковского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Многое, впрочем, будет зависеть от того, на каких условиях бизнесу предложат каникулы, пояснил руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский:

«Кризис продолжается, и для предпринимателей абсолютно непосильно брать кредиты, поскольку ситуация меняется каждую неделю, а у некоторых и каждый день.

Понимания, сможешь ты выплатить кредит или нет, абсолютно никакого нет. Что уж говорить, многие предприниматели сейчас отправляются на фронт и фактически не могут управлять бизнесом, тем более платить кредиты.

При этом в пандемию, даже если человек приостанавливал выплаты, то проценты за пользование деньгами капали или увеличивался срок кредита. То есть банки в убытке не оставались, и, по сути, долги копились. Только сейчас большая часть бизнесменов кое-как пытаются с ними разобраться.

Так что эта инициатива про то, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Бизнесменам дают возможность и время, когда они еще могут сохранить свое дело. Но вопрос в том, насколько это им поможет, если возникнут еще какие-то форс-мажорные обстоятельства.

Мне кажется, что тем игрокам, которые уже испытывают сложности и не могут платить налоги и кредиты, нужно дать возможность просто их списать, а не банкротить компании, что сейчас происходит повсеместно».

А как предложение ЦБ восприняли сами представители малого и среднего бизнеса? По просьбе “Ъ FM” автор просветительского проекта для предпринимателей #МСПживи Наталья Горячая задала этот вопрос участникам рынка.

Четверть респондентов отметили, что такая мера поддержки, как кредитные каникулы, им не нужна, еще 17% заявили, что им это нововведение не поможет. Больше половины представителей МСП предложением заинтересовались, правда, многим важно, на каких условиях будет сделано послабление.

В прошлом требования для бизнеса, который мог бы претендовать на кредитные каникулы, были довольно жесткими, напомнила Наталья Горячая:

«В этой инициативе нужно учесть два момента. Первый — можно ли будет воспользоваться этой мерой любому, у кого есть кредит? Или снова возникнет множество разных условий, например, про падение выручки или про определенный вид деятельности? И второй аспект — не будет ли предоставление отсрочки или уменьшение размера платежей, которое заявлено, ухудшать кредитную историю?

Так что все будет зависеть от того, что пропишут в документе. Сейчас не все компании могут рассчитывать на кредитные каникулы. Кроме того, очень многие и в пандемию COVID-19, и в ситуации прошлого года даже не совались с вопросом про такую возможность. Также не стоит забывать о том, что те меры поддержки, которые реализуются через банки, для них очень трудоемки. Им совершенно невыгодно не только выдавать займы малому бизнесу, но и заниматься кредитными каникулами с учетом множества разных условий».

Изначально возможность брать кредитные каникулы была одной из мер поддержки бизнеса во время пандемии. После начала боевых действий на Украине власти решили повторить инициативу, чтобы помочь игрокам рынка справиться со сложностями из-за санкций. Воспользоваться послаблением малый и средний бизнес может до конца текущего года.

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Лилия Галявиева