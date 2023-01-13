Малому бизнесу перетасовали карту

Банк России опубликовал «дорожную карту» поддержки малого и среднего предпринимательства на ближайшие два года. План предполагает как донастройку кредитных программ для поддержки инвестиционных проектов, так и развитие альтернативного финансирования — факторинга и инвестиционных платформ. Пока, несмотря на многочисленные меры поддержки в части льготного кредитования, МСП испытывает недостаток финансирования. Впрочем, зачастую проблема состоит не в отказе банков кредитовать компании сектора, а с неготовностью самого бизнеса занимать в условиях повышенной неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал «дорожную карту» поддержки МСП на 2023–2024 годы. В ней 38 мер по восьми направлениям (развитие кредитования, программы льготного финансирования, статистическая информация ЦБ, цифровой профиль и система быстрых платежей, инструменты фондового рынка, кредитные каникулы, развитие микрофинансирования, повышение финансовой грамотности МСП).

«Карта» предусматривает применение пониженных коэффициентов риска по активам, обеспеченным поручительствами «Корпорации МСП», а также оптимизацию процесса оценки кредитного риска — это должно стимулировать банки к работе с малым бизнесом. Расширение использования альтернативных финансовых инструментов также присутствует: льготные программы могут быть распространены на факторинг (обмен будущей выручки на инвестиции; это особенно востребовано у поставщиков торговых сетей). На инвестплатформах будут созданы условия для размещения акций быстрорастущих компаний.

Отметим, что такие инструменты востребованы, поскольку традиционные льготные программы не могут покрыть растущий спрос МСП на финансирование, доступ к которому еще и снижается из-за ухудшения показателей компаний в период кризиса. Впрочем, и сам бизнес не всегда готов занимать даже при наличии положительного решения банков — из-за высокой неопределенности, отмечали ранее в ЦБ. Частично проблему может решить инициатива предоставления кредитных каникул один раз в течение действия кредитного договора.

Гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич отмечает, что в «дорожной карте» сделан акцент именно на инвестпроекты, доля которых в кредитовании сейчас мала. «Важно поддерживать компании, готовые расти и развивать свое производство»,— поясняет он. В корпорации уже создают формат «ручного» сопровождения кредитования инвестпроектов МСП. Присвоение компании статуса PSE (предприятие госсектора) поможет организовать проектное финансирование для высокотехнологичного и промышленного сектора — пока механизм не особо привлекателен. Но мера будет мотивировать банки активнее выдавать займы: при объеме гарантий и поручительств в 207 млрд руб. можно привлечь кредиты на 445 млрд руб., PSE увеличит сумму до 743 млрд.

Судя по наполнению «дорожной карты», влияние инициатив ЦБ на сектор будет ограниченным: принципиально новых мер в ней нет. Альтернативное финансирование власти пытаются развивать не первый год, кредиты же сконцентрированы вокруг небольшой доли состоявшихся МСП, зачастую — проектных компаний крупного бизнеса. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал оценивает предложенные ЦБ меры положительно, но отмечает проблему недофинансирования МСП. «"Карта" охватывает небольшой объем ресурсов. Основная же масса приходится на кредиты банков (портфель — около 8 трлн руб.), но требования к резервированию и залогам остаются неизменными. В итоге займы может получить состоявшийся бизнес, а развивающиеся высокотехнологичные предприятия с их повышенными рисками остаются недофинансированы»,— поясняет он. Член президиума «Опоры России» Павел Самиев также говорит о низкой доступности финансирования для МСП. «Малый бизнес формально является плохим заемщиком с высоким уровнем риска, но на практике в прошлом году доля просроченной задолженности по кредитам МСП сопоставима с показателями других юрлиц и составляет всего 6%»,— констатирует он.

Диана Галиева