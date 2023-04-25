Кредиты реструктуризируют оптом

Новые правила ЦБ по реструктуризации кредитов оздоровят рынок, но не исключено, что банки введут новые ограничения для ненадежных заемщиков, считают собеседники “Ъ FM”. Ранее регулятор предложил механизм «комплексной реструктуризации», который предполагает, что должники с несколькими потребительскими ссудами смогут получить послабления по всем продуктам сразу. Новация коснется тех, кто оказался в «трудной жизненной ситуации». Собеседники “Ъ FM” говорят, что регулятор фактически закрепляет практику, которая сложилась на рынке, однако некоторые минусы для банков в ней все же есть. Как будет работать новая процедура? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Власти пытаются облегчить долговое бремя россиян не первый год: в 2019-м появились ипотечные каникулы, в 2022-м — отсрочки платежей для мобилизованных. Однако возникла проблема — клиент получал послабление в одном банке, но параллельно оплачивал задолженность в другом, вследствие чего возникала конкуренция.

Согласно новым правилам ЦБ, оператором реструктуризации будет один банк, его задача оповестить остальных кредиторов. А для клиентов процедура должна стать более универсальной, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева:

«В чем была проблема реструктуризации, например, в ту же самую пандемию? У нас были общие правила, которые ограничивали сумму, прописанную в госпрограмме. Но многие не влезали в этот лимит и не могли получить кредитные каникулы.

Сейчас стало понятно, что людям действительно важна реструктуризация, и лучше урегулировать долг, а не ждать, когда человек побежит решать свои проблемы на нелегальный рынок».

Сейчас регулятор обобщил практику, которая сложилась на рынке, сходятся во мнении собеседники “Ъ FM”. Например, в пандемию банки нередко сами предлагали клиентам программы реструктуризации. Какие же методы хочет ввести ЦБ? Например, отсрочку погашения долга и процентов с увеличением срока кредита и снижением платежа.

Гражданину также могут полностью или частично отменить начисленные неустойки. Подобные схемы применяются и сейчас, отметил зампред Фора-банка Дмитрий Орлов: «По существующему опыту приемлемой схемой является предоставление отсрочки в погашении основного долга. В таком случае человек платит какие-то фиксированные небольшие платежи, но при этом заем погашает в каком-то обозримом будущем.

Второй вариант — это существенное снижение ставки, то есть она фиксируется на том уровне, который является посильным для клиента. Причем это делается не на весь срок кредита, а на какой-то период. Если человек идет навстречу, и у него действительно сложная ситуация в жизни, но при этом есть понимание, что через какое-то время он сможет выплачивать долг, то первое что делается, — отменяются штрафные санкции».

Но не станут ли новые правила поводом для изменения кредитных продуктов? Ведь банкам нужно страховать риски, если все больше займов придется реструктурировать. Скорее всего, некоторых ограничений не избежать, отметил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Политика управления рисками в этом случае будет скорректирована. Потому что это означает, что некоторые категории заемщиков просто перестанут фактически давать процентный доход какое-то время, что скажется, конечно же, и на параметрах доходности организации и, собственно, качество портфеля будет от этого ухудшаться».

Плюс в таком подходе — возможность сохранить клиента, а не бороться за нового. Но не станет ли это ударом по коллекторскому бизнесу? В этом сомневается президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев:

«Должна быть специализированная служба, которая занимается просроченными задолженностями. Не важно, будет ли она внутри банков или на стороне. Даже если некоторые клиенты станут лучше платить, это хорошо для отрасли. Что касается коллекторов, то задолженность, сформировавшаяся у надежных заемщиков, продается с меньшей скидкой, у неблагонадежных — с большим дисконтом».

В то же время, кредиторы не будут полностью беззащитны перед заемщиками. Если клиент нарушит условия реструктуризации, то взыскать с него долг можно будет без суда — по исполнительной надписи нотариуса.

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