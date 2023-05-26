По обвинению в коррупции арестован директор концессионеров трамвая в Липецке и Курске

В Ярославле Кировский районный суд арестовал генерального директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова, сообщает «Ъ-Ярославль». Управленец обвиняется в даче взяток в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илье Прокопьеву и его заместителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мовиста» ранее заключила с властями двух регионов Черноземья концессионные соглашения по реконструкции системы городского трамвая.

Александр Советников является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Группа Мовиста». Помимо этой компании господин Советников выступает гендиректором ООО «Мовиста регионы Липецк, ООО «Мовиста регионы Курск» и ряда других юрлиц группы.

В Липецке концессионер, напомним, планирует вложить 14,5 млрд руб. (из них 10,4 млрд — частные) в обновление 40,8 км путей и закупку 46 трамваев. Договор заключен на 20 лет, в течение которых компания может получить от властей 24,5 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта.

В Курске изначально планировалась закупка 22 односекционных трамваев, реконструкция 42,6 км путей, восьми тяговых подстанций и депо, ремонт и строительство контактной сети за 12,9 млрд руб. Срок концессии рассчитан на 25 лет. Инвестор намерен вложить 9,2 млрд руб. собственных средств, а еще 3,7 млрд руб. получить от Минтранса РФ. При этом за все время концессии регион может выплатить «Мовисте» 28,6 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей.

Сергей Калашников

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