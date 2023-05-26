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Коммерсантъ FM
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Russian World Vision получила права на показ фильмов Хаяо Миядзаки

Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) стала владельцем прав на десять анимационных фильмов студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Об этом сообщила пресс-служба RWV.

«22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Елкина. В библиотеку входят 10 фильмов Миядзаки, а также картины других гениев японской анимации»,— сообщила пресс-служба кинокомпании.

Как уточнили в пресс-службе, Russian World Vision приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории России и стран СНГ, включая кинотеатральные перевыпуски. Среди фильмов Ghibli, права на которые приобрела RWV,— «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Навсикая из долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Принцесса Мононоке», а также «Наши соседи Ямада» и «Ветер крепчает».

Гендиректор RWV Константин Елкин рассказал, что для просмотра фильмы также будут доступны в онлайн-кинотеатрах. «На данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее»,— добавил он.

25 мая стало известно, что у российских онлайн-площадок заканчивается срок действия лицензии на показ проектов студии Ghibli, в том числе мультипликационных фильмов Хаяо Миядзаки. Они перестанут быть доступны с 1 июня.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Ghibli уносит со стримингов».

Милена Костерева

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