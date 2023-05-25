Ghibli уносит со стримингов

Россиянам придется попрощаться с «Ходячим замком» и «Унесенными призраками». У российских онлайн-площадок заканчивается срок действия лицензии на показ проектов японской студии Ghibli, в том числе мультипликационных фильмов Хаяо Миядзаки. Они перестанут быть доступны с 1 июня. «Кинопоиск», впрочем, нашел способ обойти запрет: сервис предлагает пользователям купить аниме Миядзаки за 1 руб. и таким образом не потерять возможность смотреть любимые фильмы даже после того, как лицензия окажется просрочена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nihon Television Network; Studio Ghibli Фото: Nihon Television Network; Studio Ghibli

Вероятнее всего, такие условия изначально содержались в соглашении с японской студией, говорит партнер Semenov&Pevzner Юлия Ярных: «Как правило, киностудии, дистрибуторы, другие правообладатели дают онлайн-кинотеатрам лицензию на определенный срок. В рамках нее площадка может предоставить конечным пользователям право на покупку аудиовизуального произведения, фильма или мультипликационного фильма.

В случае с покупкой в личном кабинете в онлайн-кинотеатре у пользователя этот фильм остается бессрочно, и он имеет право смотреть его бесконечное количество раз, пока платформа существует. Что касается продуктов западных студий, здесь нужно смотреть, какой лицензионный договор существует у киностудии и онлайн-кинотеатра. Может, не все предоставляют возможность купить ленту.

Видимо, на фильмы Миядзаки такое право было предоставлено — приобрести их и смотреть после того, как у онлайн-кинотеатра закончится лицензия. Другое дело, что "Кинопоиск" до 31 числа предлагает аниме за 1 руб. для того, чтобы набрать больше подписчиков или что-то еще, но это маркетинговый ход».

В отличие от западных киностудий, которые официально сообщили о разрыве всех связей с Россией после начала боевых действий на Украине, японская Ghibli таких заявлений не делала. Впрочем, решение компании не продлевать действующие соглашения с онлайн-кинотеатрами неудивительно, говорит главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Юлия Шампорова:

«Просто заканчиваются права на использование, а новые контракты с Россией сегодня мало кто подписывает, в том числе и из-за невозможности провести транзакции и банковские переводы.

Японцы традиционно очень сложные партнеры с этой точки зрения. И даже если они готовы сотрудничать, то экономические препятствия вполне могут сделать это невозможным. "Кинопоиск", по сути, оставляет в своей подписке эти фильмы, только числиться они будут не как подписка, а как покупка.

По всей видимости, это стало возможным из-за какой-то лазейки в договоре, так как обычно в нем прописывается минимальная сумма покупки. Но опять-таки с азиатскими странами единого правила нет — там могут быть разные условия. Диснеевский контент у людей, которые его купили, не исчез, хотя сегодня его приобрести уже нельзя. Можно предположить, что то же самое будет и в этом случае».

Проекты зарубежных студий начали пропадать с российских стримингов еще в 2022-м. С конца мая прошлого года, например, пользователям «Кинопоиска» перестал быть доступен сериал «Друзья», вскоре с платформы также исчезли трилогия «Властелин колец», «Интерстеллар» и другие фильмы. Начиная с зимы этого года в России больше нельзя официально посмотреть «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». В марте из библиотек площадок исчезли проекты компании Disney, в том числе ее дочерних студий Pixar, Marvel Studios и 20th Century Studios.

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Лилия Галявиева