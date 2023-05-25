Мультфильмы Хаяо Миядзаки будут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня

Анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки будут недоступны для пользователей российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Источник ТАСС сообщил, что дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ.

В «Кинопоиске» рассказали «Ъ», что до 31 мая включительно мультфильмы студии Ghibli доступны в библиотеке сервиса: «Сейчас подписчики Плюса могут приобрести эти тайтлы по специальной цене — 1 рубль. Они сохранятся в разделе ''Покупки'', и будут доступны для просмотра после 31 мая». В их число вошли такие тайтлы как «Навсикая из долины ветров», «Унесенные призраками», «Ходячий замок»

После начала военной операции на Украине работу в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures, Disney. С 1 февраля в библиотеках российских онлайн-кинотеатров недоступны фильмы о Гарри Поттере, а с 1 марта — картины Disney. По данным аналитической компании TelecomDaily, количество западного контента на «Кинопоисе» упало с почти 2 тыс. до чуть менее 1 тыс. фильмов и сериалов.

Лусине Баласян; Юлия Юрасова