Экс-фактор

Премьерное выступление Магнуса Карлсена в статусе бывшего чемпиона мира получилось очень эффектным. Выдающийся норвежский гроссмейстер, добровольно расставшийся со званием чемпиона мира, которое в апреле досталось китайцу Дин Лижэню, отвратительно играл в первой половине супертурнира в Варшаве, а во второй, громя в блиц одного за другим элитных оппонентов, легко сожрал громадное отставание от поляка Яна-Кшиштофа Дуды и занял привычное первое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блестяще проведя вторую часть супертурнира в Варшаве, громя в блиц одного за другим элитных оппонентов, Магнус Карлсен занял в итоге привычное первое место

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / AFP Блестяще проведя вторую часть супертурнира в Варшаве, громя в блиц одного за другим элитных оппонентов, Магнус Карлсен занял в итоге привычное первое место

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / AFP

Магнус Карлсен уже давным-давно — главная приманка для публики любого шахматного соревнования, до которого он добирается. Но обстоятельства обеспечили перед Superbet Rapid and Blitz Poland, вторым этапом наиболее крупной коммерческой серии в шахматах Grand Chess Tour, особенный даже по привычным для норвежца меркам интерес к его персоне. Карлсен на нем впервые за десять лет выступал в статусе не действующего, а бывшего чемпиона мира. О добровольном расставании с титулом он объявил еще прошлым летом, а в апреле окончательно попрощался с ним после того, как в Астане завершился чемпионский матч за вакантное звание: в нем Дин Лижэнь одолел Яна Непомнящего.

Ни российского, ни китайского гроссмейстера в Варшаве не было. Непомнящий вообще не заявлялся на польский турнир.

Дин Лижэнь заявился, но, провалившись в первой половине мая на стартовом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте, понял, что силенок продолжать сразу после чемпионского поединка играть на высоком уровне нет, и снялся, уступив место американцу Левону Ароняну и немножко понизив градус интриги: все-таки сражение свежеиспеченного официального чемпиона с экс-чемпионом, которого очень многие поклонники шахмат все еще считают куда более «настоящим», чем китайский счастливчик, выглядело бы очень красиво. Но шикарную интригу обеспечил сам Магнус Карлсен.

Superbet Rapid and Blitz Poland состоял из двух частей. Первая — это однокруговое состязание в быстрые шахматы, вторая — двухкруговое в блиц. Так вот, игра Карлсена в рапид плодила на шахматных сайтах однотипные веселые комментарии. Фанаты, увидев отрастившего приличную растительность на всех участках головы и слегка, кажется, располневшего норвежца, сравнивали его с героем фильма «Большой Лебовски» и предполагали, что время в последние месяцы, судя по всему, он проводил примерно так же. То есть спортивным режимом тут и не пахло, в лучшем случае — боулинг под пивко. Результаты — лучшее тому доказательство.

Плюс подтверждение версии, что у Карлсена после десятилетия, проведенного в одиночестве на верхушке шахматной иерархии, десятилетия практически абсолютного доминирования и вправду возникли жуткие проблемы с мотивацией.

Жутко похожий на Лебовски Карлсен на старте турнира, разыграв странный дебют, уступил поляку Радославу Войташеку, из остальных восьми партий в шести разошелся с оппонентами миром, выиграв лишь у румынских аутсайдеров Богдана-Даниэля Дяка и Кирилла Шевченко. Эту часть, в которой за победу давалось два очка, а за ничью — одно, он завершил лишь на пятой позиции, в трех баллах позади лидировавшего поляка Яна-Кшиштофа Дуды, и представить, что Карлсен наверстает упущенное, было просто невозможно. Тем более учитывая, что в блице система начисления очков была уже вполне традиционной — одно за выигрыш, половинка за ничью.

Но дальше случилось эффектное преображение.

В блиц-части Магнус Карлсен предстал именно прежним Магнусом Карлсеном — безошибочным, гроссмейстером с какой-то нечеловеческой эндшпильной техникой.

В первом же круге, выдав серию из пяти подряд побед, он подобрался к Яну-Кшиштофу Дуде вплотную, а идеальной иллюстрацией его куража была партия с Левоном Ароняном. В этот день 50-летние отмечал долго выполнявший функции секунданта Карлсена в важнейших матчах датчанин Петер Хайне Нильсен. И в честь него норвежец решил похулиганить, разыграв белыми редчайший сегодня в элитных шахматах дебют — Северный гамбит, который в Европе и Америке называют Датским. И Аронян, выдающийся тактик, блистательный знаток тончайших вариантов, оказался не готов к этому острому началу.

Во второй день блица форма Магнуса Карлсена никуда не исчезла. Один за другим под его напором сдавались такие замечательные гроссмейстеры, как француз Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со, румын Рихард Раппорт. Ян-Кшиштоф Дуда, правда, боролся за первенство до конца. В заключительной партии, отставая на очко от Карлсена, он черными отчаянно пытался найти путь к успеху. Роскошная партия продолжалась 124 хода, но все-таки вырулила к ничьей, устраивающей норвежца, попрощавшегося с чемпионским титулом, но не попрощавшегося со званием шахматного фронтмена.

Алексей Доспехов