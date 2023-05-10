Чемпионская ничья

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий снова встретились за доской спустя всего неделю после окончания матча за титул чемпиона мира в Астане, завершившегося победой китайского гроссмейстера над российским на тай-брейке. Пересечение случилось на супертурнире в Бухаресте, открывающем главную в шахматах коммерческую серию Grand Chess Tour, и заставило вспомнить о поединке в столице Казахстана. Непомнящий, играя белыми, был близок к тому, чтобы получить решающее преимущество, но партия все-таки вырулила к ничьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На турнире в Бухаресте, как и в некоторых партиях матча за звание чемпиона мира, игравший белыми Ян Непомнящий (слева) был близок к победе над Дин Лижэнем, но реализовать преимущество не сумел

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour На турнире в Бухаресте, как и в некоторых партиях матча за звание чемпиона мира, игравший белыми Ян Непомнящий (слева) был близок к победе над Дин Лижэнем, но реализовать преимущество не сумел

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Супертурнир Superbet Chess Classic в Бухаресте собрал десять очень сильных шахматистов, в том числе шестерых из топ-десятки свежего рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), но его основную фишку определить было несложно. Двое из этих гроссмейстеров только 30 апреля завершили главное в их виде противостояние. Матч за титул чемпиона мира в Астане увенчал тай-брейк, завершившийся победой Дин Лижэня над Яном Непомнящим.

В Бухаресте они столкнулись в третьем туре. И эта партия логично продолжила астанинский аттракцион. Диссонанс заключался разве что в выборе дебюта. В чемпионском матче Ян Непомнящий практически неизменно в качестве первого хода выбирал движение королевской пешки на e4. Россиянин сделал его во всех партиях, в которых у него был белый цвет, за исключением третьей классической. Теперь Непомнящий пошел на d4.

В остальном же партия по духу, что ли, вполне соответствовала большинству сыгранных в рамках титульного поединка. Для Яна Непомнящего он превратился в поединок упущенных возможностей, которых у него было множество. В Бухаресте он наверняка тоже о них жалел.

Непомнящий на этот раз выбрал разменный вариант Ферзевого гамбита — тот, в котором у черных образуется неприятная пешечная «карлсбадская» цепь на ферзевом фланге, зато портится прикрытие короля на фланге противоположном. Некоторое время события развивались в строгом соответствии с давно перекопанной вдоль и поперек теорией. Но Дин Лижэнь, в Астане приучивший к тому, что нет-нет да фальшивит, не изменил себе и в Бухаресте. Вместо того чтобы в рано созревшем после исчезновения ферзей многофигурном эндшпиле отправить слона расстреливать белые редуты из центра доски, с e4, он загнал его на c2, откуда Непомнящий выгнал фигуру на совсем уж плохую стоянку на b3. Слон оказался фактически выключен из игры.

И тут настала очередь напоминать об особенностях астанинского матча, о своих проблемах в нем Яна Непомнящего. Безусловный стратегический перевес, полученный им, настаивал на решительных действиях, например на немедленном вводе в действие королевской ладьи. А Непомнящий все медлил и медлил, дождавшись момента, когда Дин Лижэнь парадоксальным ходом коня назад, на a8, обеспечил себе неплохую контригру и вызволил из заточения несчастного слона.

Потом, правда, китаец опять допустил небольшую ошибку. И опять Непомнящий его простил, не найдя наиболее острого решения. Многофигурный эндшпиль перетек в четырехладейное окончание, которое Дин Лижэнь удержал.

После этого тура Ян Непомнящий, обыгравший до этого румынского аутсайдера Богдана-Даньела Дяка, однако, сохранил лидерство в турнире. С двумя очками в активе он делит его еще с тремя гроссмейстерами — сменившим венгерское гражданство на румынское Рихардом Раппортом и американцами Уэсли Со с Фабиано Каруаной. А успех в Superbet Chess Classic будет иметь серьезное значение для россиянина во всех смыслах — и психологическом, и чисто материальном.

Дело в том, что им стартовала наиболее заметная и дорогая в шахматах коммерческая серия — Grand Chess Tour. Всего в ней пять турниров. В классические шахматы участники играют всего дважды — в Бухаресте и в конце года в Сент-Луисе. Между этими соревнованиями в календаре серии три состязания в рапид и блиц. Они пройдут в Варшаве, Загребе и том же Сент-Луисе. У серии большой по шахматным меркам призовой фонд — $1,4 млн. При этом победителю каждого из «классических» турниров достается $100 тыс. А выиграть их будет немного проще, чем обычно. Ведь норвежец Магнус Карлсен, добровольно расставшийся с чемпионским титулом летом 2022 года, но до сих пор с колоссальным отрывом возглавляющий мировой рейтинг, на этот раз решил отказаться от «классики» и в рамках Grand Chess Tour будет играть лишь в турнирах в быстрые шахматы и блиц.

Алексей Доспехов