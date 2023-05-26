Власти Краснодара отрицают информацию о падении обломков на улице Героя Яцкова

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что информация о падении неизвестных обломков в Краснодаре во дворе жилого дома на улице Героя Яцкова не соответствует действительности. Ранее оперштаб региона сообщал о взрыве в городе на улице Морской.

«В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по ул. Героя Яцкова. Это ложная информация»,— сказано в сообщении. В оперштабе также опровергли информацию об эвакуации жителей нескольких домов на улице Морской.

Сегодня, 26 мая, рано утром оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в центре Краснодара на улице Морской, 54/2 «был слышен хлопок». У здания повреждены кровля и окна, на место направлены экстренные службы. Мэр города Евгений Наумов позднее подтвердил информацию.

Местное издание 93.ru публиковало видео очевидцев и камер наблюдения. Издание писало, что на кадры могли попасть пролет беспилотника и момент взрыва. Telegram-каналы Shot и Baza также сообщали о беспилотниках. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что «в социальных сетях распространяется много разной информации и видео», и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

О том, что происходит на 457-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко