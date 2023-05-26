Власти Краснодара сообщили о взрыве в центре города, никто не пострадал

На улице Морская в центре Краснодара «был слышен хлопок», сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, пострадавших нет. Что стало причиной взрыва, неизвестно.

В штабе уточнили, что инцидент произошел в 4:17 по местному времени в районе здания на улице Морская, 54/2. У здания повреждены кровля и окна, на место направлены экстренные службы. По указанному адресу находится клиентский сервис компании МТС, уточняет «РИА Новости».

Мэр города Евгений Наумов позднее подтвердил информацию о взрыве. Он добавил, что в результате повреждены офисное здание и жилой дом.

Лаура Кеффер