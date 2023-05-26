Япония ввела санкции против уральских заводов

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина») попал в расширенный санкционный список Японии. Информация об этом опубликована на сайте правительства страны. Теперь, в случае обнаружения активов предприятия в Японии, они будут заморожены.

Под экспортные ограничение попало другое уральское предприятие — Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»)

Всего в санкционный список Японии попали 17 физических лиц и 78 организаций из России. Также Япония вводит запрет на экспорт для 80 организаций из РФ и предоставление строительных и инженерных услуг для РФ со 2 июня.

Ранее под ограничения страны попали уральский миллиардер, бывший бенефициар Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский, а также свердловские депутаты Госдумы.

УЗГА сейчас также находится под санкциями США, Евросоюза и Канады. Уральский оптико-механический завод также попадал в санкционный список европейских стран.

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