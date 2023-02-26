Евросоюз ввел санкции против уральских заводов

Евросоюз опубликовал 10-й пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Среди них находятся уральские предприятия:

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина»)

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь», входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»)

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех»)

Уральский оптико-механический завод имени Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»)

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, входит в УК «Алюминиевые продукты»)

Напомним, накануне Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех», Нижний Тагил) попал в санкционный список Канады. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) попал в блокирующий лист Минфина США.

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Диана Сунагатуллина