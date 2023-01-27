США ввели санкции против УЗГА и авиакомпании бывшего свердловского депутата

В новый санкционный список Министерства финансов США попали две компании из Свердловской области. Речь идет об Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и грузовой чартерной авиакомпании «Авиакон Цитотранс», которой владеет экс-депутат свердловского законодательного собрания Валерий Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего Минфин крайним решением ввел ограничение в отношении 12 российских компаний и лица, которые, по мнению американских властей, связаны с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, а также поддерживают российский военный комплекс.

Последний раз США расширяли санкции против российских лиц и компаний в декабре 2022 года. Тогда под ограничения попал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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