Канада ввела санкции против Уральского завода гражданской авиации

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина») попал в обновленный санкционный список Канады. Соответствующая информация размещена на сайте правительства страны. На предприятие наложено ограничение на заключение сделок с канадскими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В списке вместе с УЗГА находятся еще 14 физических и 33 юридических лица из РФ, в том числе заместитель министра обороны РФ Николай Панков, глава Татарстана Рустам Минниханов, подконтрольная Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Ранее санкции в отношении УЗГА ввели США и Евросоюз.

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