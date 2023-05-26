В пятиэтажке рядом с местом взрыва в Краснодаре выбило около 20 окон

Около двух десятков окон выбило в пятиэтажке рядом с местом ЧП в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов. Ночью сообщалось о взрыве в районе здания на улице Морской, 54/2 в центре города, пострадала пятиэтажка по улице Гаражной, 77/1. Муниципальный центр управления краевой столицы опроверг информацию об эвакуации жителей Морской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Евгения Наумова в Telegram Фото: Страница Евгения Наумова в Telegram

«После следственных мероприятий зайдем внутрь и оценим весь ущерб. Окажем любую необходимую помощь. С улицы можно посчитать пока только окна, их около двух десятков. Заменим в кратчайшие сроки»,— написал мэр в Telegram.

В СМИ и соцсетях сообщалось, что причиной взрыва стало падение беспилотников, однако власти не подтверждали эти данные. Глава региона Вениамин Кондратьев призвал доверять только официальной информации.

Оперативный штаб края утром также заявил, что информация о падении неизвестных обломков в Краснодаре во дворе жилого дома на улице Героя Яцкова не соответствует действительности. Эта улица находится в 7 км от места взрыва.

Виктория Колганова