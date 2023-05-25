Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана через неделю встретятся в Москве

В Москве завершилась трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она продлилась около 20 минут. По ее итогам господин Путин заявил, что через неделю вице-премьеры трех стран встретятся, чтобы обсудить «незачищенные» вопросы по Карабаху.

«Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные вопросы снимут»,— рассказал журналистам президент России (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сказал, что встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоится на следующей неделе в Москве. Точную дату он не назвал, передает «Интерфакс».

На этой неделе премьер-министр Армении заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян, а также на признание Баку территориальной целостности армянского государства. Президент Карабаха Араик Арутюнян призвал Армению не поддерживать его признание частью Азербайджана, а также призвал Россию выполнять свои обязательства в рамках трехсторонних договоренностей. на сегодняшней встрече господа Пашинян и Алиев заявили о решении территориального спора.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян направляется к выходу».

Лаура Кеффер