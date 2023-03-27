Приграничные фермеры выращивают убытки

«Ъ-Черноземье» стали известны детали обращения властей Белгородской области к правительству РФ для компенсации местным аграриям убытков, связанных с проведением спецоперации. Только в белгородском растениеводстве в 2023 году потери могут достигнуть 11,5 млрд руб.– 3% регионального производства продукции сельского хозяйства. Помимо прямой компенсации убытков из резервного фонда, региональные власти предлагают использовать уже работающий механизм возмещения ущерба при терактах и ЧС, пролонгировать льготные краткосрочные кредиты и расширить перечень рисков для страхования с господдержкой. Эксперты предупреждают, что предложения требуют корректировки нормативных актов, могут противоречить интересам страховщиков и банкиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О предложенных мерах поддержки аграриев «Ъ-Черноземье» рассказали в минсельхозпроде Белгородской области. Там сообщили, что сельхозпроизводители несут ущерб «с учетом складывающейся обстановки на приграничных территориях, в первую очередь связанной со строительством оборонительной линии». «В результате стоимость продукции в отрасли растениеводства может сократиться на 11,5 млрд руб., или на 3% от прогнозируемого объема валового производства продукции сельского хозяйства области на 2023 год»,— отметили в ведомстве. Там рассказали, что «в результате действий, связанных с ходом проведения СВО», в растениеводстве понесли ущерб 50 предприятий (в том числе 28 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей), в животноводстве — 19 (включая восемь КФХ и ИП).

«Принимая во внимание значимость восстановления финансово-экономического состояния сельхозтоваропроизводителей Белгородской области, правительство области направляло информацию о причиненном ущербе председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, министру финансов Антону Силуанову, главе МЧС Александру Куренкову с целью рассмотрения возможности предоставления возмещения исходя из полного размера нанесенного ущерба»,– сообщили «Ъ-Черноземье» в белгородском минсельхозпроде.

По данным регионального министерства, сейчас вопрос «прорабатывается».

Выработало правительство области и другие меры поддержки пострадавших предприятий АПК. Во-первых, речь идет о возможном предоставлении средств из резервного фонда правительства РФ для возмещения ущерба через бюджет регионов с помощью не специальных, а уже действующих механизмов. Предполагается, что этими средствами областной бюджет сможет профинансировать два направления.

Первое — «отдельные меры» по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (напомним, режим ЧС введен в 15 приграничных белгородских населенных пунктах). Второе – выплата компенсаций физическим и юридическим лицам, понесшим ущерб в результате терактов или при пресечении теракта «правомерными действиями».

Распределение средств по этим направлениям возможно в рамках постановления правительства РФ 2019 года №1928 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».

Еще две меры не связаны напрямую с получением средств из федерального бюджета. Белгородские власти предлагают позволить аграриям заключать дополнительные соглашения к кредитным договорам, чтобы пролонгировать льготные краткосрочные кредиты (выдаются до одного года), крайне необходимые для пополнения оборотных средств: речь идет о кредитах, срок которых истекает в 2023 и 2024 годах. А повысить эффективность работы страховых компаний с приграничными фермерами могло бы расширение перечня страхуемых рисков в рамках страхования с господдержкой: в него необходимо включить «воздействие и деятельность» со стороны третьих лиц.

Последний вопрос уже обсуждался в Национальном союзе агростраховщиков (НСА) и на круглых столах с участием бизнеса. Председатель НСА Корней Биждов еще в ноябре подтверждал, что получал обращение белгородского губернатора Вячеслава Гладкова в союз и Минсельхоз с просьбой рассмотреть включение «околовоенных» рисков в перечень рисков для агрострахования с господдержкой: «Проблем и возражений мы не видим, единственное — это потребует изменений в закон, а это не очень быстрый путь»,— говорил господин Биждов. В беседе с «Ъ-Черноземье» он отмечал, что сельхозпроизводители ставили вопрос выплат за ущерб, нанесенный приграничным регионам «действиями третьих лиц», перед властями Белгородской области, а те доносили его на региональных совещаниях до страховых компаний.

«Этот непростой вопрос — по формам, условиям — проходит активное обсуждение со страховыми компаниями — членами НСА. Готовых решений в рамках агрострахования с господдержкой на настоящий момент не имеется»,— отмечал он в ноябре 2022 года.

Представители страховщиков, впрочем, не поддерживали предложение расценивать обстрелы, к примеру, как диверсию. Они отмечали, что такой риск ранее страховался как «единичные события», а теперь может оказаться массовым. Впрочем, сами аграрии рассказывали, что уголовные дела после обстрелов чаще возбуждаются по статье «Убийство», что не позволяет получить компенсацию. Губернатор Вячеслав Гладков неоднократно отмечал, что пока закон не предусматривает видов помощи, адекватных потерям предпринимателей, но региональные власти ищут способы компенсировать ущерб.

В конце марта вице-губернатор Юлия Щедрина рассказывала, что Минсельхоз изучил просьбы местных властей и механизмы помощи прорабатывает некий координационный совет.

«Не последнюю роль будет играть политический фактор,— констатирует оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.— Если страховые риски планируется расширить в будущем, то страховка будет дорожать (вероятность реализации этих рисков высока) и может оказаться многим не по карману. Можно субсидировать ее стоимость, но возникнет вопрос о том, будут ли готовы страховщики ее предложить: обязать коммерческую организацию невозможно».

«Аналогично с банками: чем выше риски, тем выше ставки и риски отказа в предоставлении займа. Вероятно, для ряда аграриев условия такого кредита вряд ли будут привлекательны без субсидирования»,— отмечает эксперт. По его словам, в случае прямой компенсации убытков из бюджета возникает вопрос создания некой уполномоченной оценочной комиссии, решения которой аграрии смогут оспаривать в судах: «Исходя из практики, вряд ли такие споры будут единичными. Это может растянуться на годы, а поддержка аграриям нужна уже сейчас».

Впрочем, господин Терентьев полагает, что все препятствия могут быть устранены «одним или несколькими нормативными актами».

Тем не менее новые механизмы нужны, считают эксперты: в нынешних реалиях аграрии не могут получить компенсацию. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что сейчас для взыскания ущерба в суде «нужно определить, кем он был причинен»: «С учетом обстоятельств определить лиц, ответственных за причинение ущерба сельскохозяйственным угодьям, будет затруднительно. Гипотетически можно в качестве ответчика выбрать вооруженные силы другого государства или само это государство, но, даже если суд и удовлетворит требования, исполнение такого решения выглядит маловероятным».

Олег Мухин