Экспортеры экономят валюту

На текущей неделе заметно снизилась активность участников валютного рынка. Среднедневной объем торгов составил около 190 млрд руб., что на 20% ниже показателя предыдущей недели. Аналитики связывают происходящее с низкой активностью экспортеров, которые придерживают валютную выручку в ожидании более привлекательных уровней. Впрочем, не все компании имеют достаточную рублевую ликвидность для уплаты налогов, а потому продажи валюты могут вырасти в ближайшие дни, что временно вернет курс доллара в диапазон 78–79 руб./$, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Четвертый день подряд наблюдается низкая активность торгов на валютном рынке, несмотря на налоговый период в России. По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, в четверг, 25 мая, суммарный объем торгов основными валютами (доллар США, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, казахстанский тенге, белорусский рубль) с поставкой «завтра» не дотянул до 190 млрд руб. Среднедневной показатель на этой неделе составил 187 млрд руб., что на 20% ниже показателя предыдущей недели и на 15% ниже значений аналогичного периода апреля. В первой декаде мая объемы торгов доходили до 300–360 млрд руб.

Заметно снизилось и число совершаемых сделок. Если на прошлой неделе в день совершалось в среднем 21 тыс. сделок с долларом США и почти 48 тыс. сделок с юанем, то на текущей неделе количество снизилось до 15,4 тыс. и 33 тыс. сделок соответственно. При этом размер средней сделки с китайской валютой увеличился с 2,15 млн до 3,5 млн руб., а с американской — остался возле значений предыдущей недели, около 4,2 млн руб.

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Невысокая активность наблюдается, несмотря на приближение пика основных налоговых платежей 29 мая. Обычно в это время происходило увеличение активности валютных торгов, но начиная с апреля границы стали размываться, что может быть связано с уменьшением предложения валюты со стороны экспортеров. Об этом в обзоре рисков финансовых рынков (.pdf) отмечал ЦБ, по оценкам которого в апреле такие продажи упали на 42%, до $7 млрд. Участники рынка не исключают, что в мае компании также воздерживаются от активной продажи валюты. По мнению старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина, экспортеры накопили рублевые остатки за прошлый год, которые могут быть использованы ими для оплаты налогов, а потому выход на рынок с валютой необязателен.

«С учетом того, что рубль в последние дни слабел, экспортеры имеют все основания подождать более выгодного курса для расчетов с бюджетом»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вдобавок к этому аналитики отмечают снижение предстоящих налоговых выплат в сравнении с аналогичными показателями апреля и марта. По оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, в мае объем налоговых выплат на 20% меньше показателя предыдущих двух месяцев, отсюда масштаб поддержки российской валюты может оказаться более скромным. В итоге курс доллара США остается в узком коридоре 79,80–80,5 руб./$. По итогам торгов четверга он составил 80,17 руб./$, что всего на 3 коп. выше значений среды и на 17 коп. выше значений закрытия прошлой пятницы. «На внутреннем рынке сохраняется равновесная ситуация, когда потоки на покупку и продажу валюты в целом симметричны»,— отмечает господин Евстифеев.

Впрочем, в ближайшие два торговых дня активность экспортеров может вырасти, не исключают аналитики, что окажет поддержку курсу рубля, так же как это было в конце апреля (см. “Ъ” от 29 апреля). В таких условиях, как считает Михаил Васильев, курс доллара может ненадолго уйти в диапазон 78–79 руб./$. Но такая поддержка вряд ли будет устойчивой, а потому в начале июня он ожидает возвращения курса доллара к уровню 80 руб./$. По мнению Сергея Коныгина, в июне на фоне выплат дивидендов активность экспортеров будет выше.

Виталий Гайдаев