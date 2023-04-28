Рубль устремился навстречу Первомаю

В преддверии длинных выходных курс рубля резко укрепил позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов на Московской бирже в пятницу курс доллара и евро опустился более чем на 1 руб., до минимумов с начала месяца. При этом объем торгов долларом с поставкой «завтра» достиг 166 млрд руб., максимального значения с начала года. Этому способствовала продажа валютной выручки экспортерами, придержавшими ее до последнего дня уплаты налогов, а также закрытие длинных позиций в валюте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Торги на основной сессии Московской биржи в пятницу, 28 апреля, начались с уверенного укрепления российской валюты. За шесть часов курс доллара обвалился на 2,3 руб. и впервые с 5 апреля приблизился к уровню 79 руб./$. Впрочем, курс не удержался на достигнутой позиции, по итогам дня остановился на отметке 80,25 руб./$, минимальной с 6 апреля. Курс евро снижался в течение дня на 2,82 руб., до отметки 86,9 руб./€, а по итогам торгов составил 88,68 руб./€. В результате курсы вышли из узкого коридора, в котором торговались последние три недели.

Падение курсов ведущих валют сопровождалось резким ростом активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил почти 166 млрд руб., что на 83% выше результата предыдущего дня и максимальный результат в этом году. Объем торгов юанем вырос за день почти вдвое, до 161 млрд руб., показав второй результат с начала года и третий за все время биржевых торгов этой валютой.

Укрепление рубля произошло на фоне завершения налогового периода в России, который в этом году приходится на 28-е число каждого месяца.

По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в апреле компаниям предстояло уплатить более 2 трлн руб., что на 500 млрд руб. меньше показателя марта. Уменьшение объемов налогов должно было снизить давление на курс доллара, но при условии, что компании, как и всегда, подготавливали бы валюту равномерно в течение нескольких дней до конечной даты.

О низкой активности компаний в налоговый период говорит отсутствие сезонного роста объемов торгов в валютах. Например, во второй половине марта среднедневной объем торгов юанем составлял 108 млрд руб. против 75 млрд руб. в первой половине, в апреле — 82 млрд руб. и 94 млрд руб. соответственно. «Выжидательная позиция с расчетом на ослабление рубля перед майскими выходными не оправдалась, тогда как оперативно привлечь деньги у банков на налоговые цели проблематично»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Эффект от активизации продаж экспортеров мог быть усилен техническими факторами. «Резкое снижение курса доллара ниже уровня 80 руб./$ могло привести и к закрытию коротких позиций по рублю, открытых накануне длинных майских праздников»,— отмечает господин Васильев.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин обращает внимание на укрепление рубля вместе с ростом индексов облигаций. Индекс гособлигаций вырос в пятницу на 0,24%, до 623,43 пункта, обновив максимум с 19 сентября прошлого года.

«Рост курса рубля мог стать следствием усиления спроса на облигации. Спрос на облигации, в свою очередь, может объясняться ожиданиями дальнейшего замедления инфляции в РФ»,— отмечает господин Сыроваткин.

По итогам пятничного заседания Банк России скорректировал прогноз по инфляции в конце года — до 4,5–6,5% против 5–7%. Вдобавок к этому, как отмечает ведущий аналитик Экспобанка Роман Белевский, регулятор сузил прогнозный диапазон по средней ключевой ставке до 7,3–8,2% с возможностью повышения на 50 б. п. до 8% до конца года.

В связи с завершением налогового периода и низкой ликвидностью на будущей короткой неделе волатильность на валютном рынке может вырасти, но уже не в пользу рубля. Владимир Евстифеев считает, что новая неделя начнется коррекцией, поскольку фундаментально картина для российской валюты не изменилась. В мае против рубля будет играть сезонное ухудшение счета платежного баланса РФ, в том числе из-за возрастания спроса на валюту для зарубежного туризма. «На курс рубля продолжают давить риски возможного весеннего геополитического обострения, усиления санкционного давления и риски дальнейшего расширения бюджетного дефицита из-за сокращения нефтегазовых доходов»,— отмечает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев