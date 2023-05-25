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Коммерсантъ FM
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Москалькова подтвердила обмен военнопленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что ЧВК «Вагнер» сегодня, 25 мая, провела обмен военнопленными с украинской стороной. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из плена 98 солдат и 8 офицеров.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня ЧВК Вагнер провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего»,— написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале. Других подробностей, включая число возвращенных российских военных, она не привела.

Андрей Ермак сообщал, что Украина вернула 106 военнопленных, воевавших на Бахмутском направлении (о возвращении пленных российской стороне он не говорил). В боях за Бахмут участвовали бойцы «ЧВК Вагнер». Евгений Пригожин в апреле говорил, что запретил брать в плен украинских военных.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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