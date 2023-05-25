Украина сообщила о возвращении из плена 106 бойцов ВСУ, воевавших за Бахмут

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 98 солдат и 6 офицеров ВСУ вернулись из плена. В его сообщении отдельно подчеркивается, что воевали они за Бахмут.

«Это воины с Бахмутского направления — 8 офицеров и 98 рядовых и сержантов… Среди тех, кого мы возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими»,— сообщил господин Ермак.

Он добавил, что задачи по возвращению украинских военнопленных домой являются ключевыми для команды офиса президента Владимира Зеленского.

Россия об обмене не сообщала. 23 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бойцы которого штурмовали город, заявил, что запретил брать в плен украинских военных. Такое распоряжение он дал после того, как ВСУ расстреляли раненого бойца частной компании.

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