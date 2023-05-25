Еврокомиссия одобрила слияние UBS и Credit Suisse

Европейская комиссия завершила рассмотрение условий слияния двух швейцарских банков — UBS и Credit Suisse — и пришла к выводу, что их объединение не навредит свободной конкуренции. Исходя из этого, регулятор принял решение одобрить сделку без каких-либо дополнительных условий.

Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, деятельность UBS и Credit Suisse пересекается в границах Европейской экономической зоны в сферах управления благосостоянием и активами, а также в инвестиционно-банковской деятельности. Однако «комиссия пришла к выводу, что объединенная компания будет по-прежнему сталкиваться со значительным давлением со стороны широкого круга конкурентов на всех этих рынках, включая несколько крупных глобальных банков, а также специализированных провайдеров и сильных местных игроков».

UBS и Credit Suisse объявили о слиянии в середине марта текущего года. Сделка состоялась при непосредственном участии властей Швейцарии, которые уговорили UBS выкупить Credit Suisse, чтобы спасти его от коллапса. Еврокомиссия еще в начале апреля предоставила предварительное одобрение сделки, чтобы стороны могли как можно скорее завершить ее.

История краха Credit Suisse — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятении».

Кирилл Сарханянц