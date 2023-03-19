UBS приобрел Credit Suisse

Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse (CS). UBS согласился выкупить все акции Credit Suisse по цене 0,5 швейцарского франка за каждую. Таким образом, общая сумма сделки превысит $2 млрд.

Нацбанк сообщил, что сделка уже была одобрена всеми регуляторами — как Швейцарии, так и США и Европы. Правительство страны через Нацбанк также предоставит UBS всю необходимую поддержку для завершения сделки, говорится в заявлении. Кроме того, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на 100 млрд швейцарских франков на привилегированных условиях для поддержания уровня ликвидности. А UBS получил от правительства гарантии возмещения ущерба в случае финансовых потерь от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд франков.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что «поглощение Credit Suisse со стороны UBS — лучшее решение» в текущей ситуации. Министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер отметила, что правительство «сожалеет» о том, что Credit Suisse не смог самостоятельно решить свои проблемы. Теперь власти ждут от UBS отчета о будущих необходимых сокращениях рабочих мест в результате слияния двух банков.

Кирилл Сарханянц