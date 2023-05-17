Воронежское юрлицо американской Kellogg`s уменьшило выручку и нарастило чистую прибыль

Зарегистрированное в Воронеже ООО «Келлогг рус» (структура американской Kellogg`s Company, одного из крупнейших производителей готовых завтраков в мире) по итогам 2022 года сократило выручку на 23%. Если по итогам 2021 года она составляла 13,96 млрд руб., то в 2022-м — 11 млрд руб., следует из данных Rusprofile. Чистая прибыль общества при этом выросла на 81% — c 888,39 млн руб. до 1,6 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании сократилась на 40% и составила 1 млрд руб., кредиторская тоже уменьшилась — на 39%, до 786 млн руб.

В 2008 году Kellogg`s Company выкупила воронежскую компанию United Bakers, крупнейшего отечественного производителя крекеров. Сейчас американская компания имеет три завода в России — в Воронеже, Пскове и Вязьме, которые производят печенье, крекеры и хлопья под брендом «Любятово». Гендиректор — Светлана Коновалова, единственный учредитель — зарегистрированная в Люксембурге Kellogg Lux VI S.a.r.l.

В конце прошлого года стало известно, что Kellogg`s Company готовится полностью покинуть местный рынок. По словам источников «Ъ» среди поставщиков кондитерских изделий и в российских структурах Kellogg, компания может продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Мария Старикова