Американская компания Kellogg может продать воронежский завод печенья «Черноголовке»

Крупная американская пищевая компания Kellogg, уже приостановившая поставки чипсов Pringles в Россию, готовится полностью покинуть местный рынок. По словам источников «Ъ» среди поставщиков кондитерских изделий и в российских структурах Kellogg, компания может продать производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово» группе компаний «Черноголовка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из собеседников «Ъ» отметил, что покупателем американского бизнеса станет компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру «Черноголовки».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Келлогг рус» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2009 года для производства сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов. Уставынй капитал — 4,9 млрд руб. По итогам 2021 года выручка составила 14 млрд, чистая прибыль — 888,4 млн. Гендиректором с апреля 2022 года является Светлана Коновалова. Единственный владелец — нидерландская компания «Келлогг люкс VI С.АР.Л».

В России Kellogg работает с 2008 года. Компания купила шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». На конец 2016 года мощность воронежского производства составляла 47 тыс. т в год.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Kellogg не готова завтракать».

Анатолий Костырев, Александр Прытков

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