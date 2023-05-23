РБК: Минюст предложил не считать экстремистскими карты, созданные до включения новых регионов

Минюст предложил уточнить законопроект, который приравнивает к экстремистским материалам карты, оспаривающие территориальную целостность России. По задумке ведомства, если карты изначально не преследовали цели «исказить государственные границы страны», то и подобными материалами они считаться не должны. 22 мая комиссия рассмотрела и одобрила поправки к законопроекту, сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Согласно предлагаемым Минюстом поправкам, в законопроекте следует изменить формулировку на «картографические материалы, другие материалы, изображения, продукция, в которых на момент их создания сведения о государственной границе Российской Федерации заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности Российской Федерации». По информации РБК, положительные заключения к поправке дали МВД, Минэкономразвития, Минфин, ФСБ и Росреестр.

Из комментария Минюста следует, что проект поправки подготовлен с учетом отзыва правительства, который был направлен в Госдуму в конце декабря прошлого года. Правительство тогда указало, что неясно, будут ли подпадать под новые нормы материалы, изданные до вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Также отмечалось, что карты выполняют информативную функцию, однако их включение в понятие «экстремистские материалы» подразумевает наличие умысла по оспариванию территориальной целостности России. «Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики»,— подчеркивалось в отзыве правительства.

«Поправка дает достаточно четкий ответ. То есть если карту издали до 2014 года, когда Крым был в составе Украины, то это не правонарушение. Если после 2014 года, после его присоединения к России, издавались карты (где Крым указан как украинская территория.— "Ъ"), то тогда надо рассматривать вопрос об ответственности, надо доказывать умысел и все остальное»,— считает замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, который был одним из соавторов изначального законопроекта.

По мнению Эрнеста Валеева, сложности с определением, умышленно ли были искажены границы на карте, не возникнут. Он считает, что в юридической практике способы доказывания умышленности действий проработаны «достаточно хорошо», кроме того, законодательство достаточно четко разграничивает умысел и неосторожность.

Пакет законопроектов, включая запрет на распространение «неправильных карт», был принят в первом чтении 20 декабря. За распространение карт с неверными границами и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, а юрлицам — штраф до 1 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Демонстрировать не значит оспаривать».

Милена Костерева