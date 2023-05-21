Рон Десантис против Микки-Мауса

Как сообщили многие американские СМИ, губернатор Флориды Рон Десантис в ближайшие дни объявит о выдвижении на пост президента США. Однако долгожданное вступление в президентскую гонку одного из главных претендентов на республиканскую номинацию омрачено разгорающимся скандалом между губернатором и корпорацией Disney, уже отозвавшей из его штата инвестиции на $1 млрд. Рона Десантиса критикуют все кому не лень, им недовольны даже однопартийцы. Оппоненты из лагеря Дональда Трампа говорят, что господин Десантис «попал в мышеловку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Octavio Jones / File Photo / Reuters Фото: Octavio Jones / File Photo / Reuters

Губернатор Флориды Рон Десантис в шаге от исторического заявления — он готовится официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США уже на начинающейся неделе, сообщили сразу несколько американских СМИ. Среди них: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT), The Hill и CNN.

Под данным NYT, то, что губернатор окончательно определился со своими планами, стало понятно после конференц-колла в прошедший четверг, к которому были допущены исключительно доноры Республиканской партии. О содержании беседы стало известно от корреспондента, которому удалось ее послушать.

Губернатор заявил донорам, что в президентской гонке пока участвуют только три «заслуживающих доверия» кандидата. Но лишь он один имеет шансы победить как на республиканских праймериз, так и на всеобщих выборах.

«На данный момент у вас во всем этом есть, по большому счету, три человека, которым можно доверять. Байден, Трамп и я. И я думаю, что из этих троих двое имеют шанс быть избранными президентами — это Байден и я. Это следует из всех данных по колеблющимся ключевым штатам, что не очень хорошо для бывшего президента и, вероятно, непреодолимо, потому что люди не собираются менять свое мнение о нем».

Губернатор привел этот аргумент в связи с тем, что на общенациональном уровне Дональд Трамп демонстрирует уверенное лидерство. К слову, экс-президент, по данным общенационального агрегатора Real Clear Politics, опережает губернатора Флориды на 42 пункта с 58% голосов.

Однако исследование Public Opinion Strategies показало ситуацию с другого ракурса: Рон Десантис побеждает Джо Байдена в ключевых для выборов штатах — Джорджии и Аризоне, в то время как последний с небольшим преимуществом, но все же опережает других потенциальных соперников на выборах 2024 года, в том числе Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса. Кроме того, сторонники господина Десантиса еще ждут всплеска его популярности — после объявления об официальном выдвижении.

NYT со ссылкой на три неназванных источника, «знакомых с намерениями» господина Десантиса, сообщает, что, как ожидается, губернатор подаст документы о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию до встречи по сбору средств с донорами, которая пройдет в Майами 25 мая.

Эта встреча призвана продемонстрировать финансовую силу команды губернатора. Однако, для того чтобы начать официальный сбор средств, необходимо официально объявить об участии в гонке и урегулировать все формальности, отмечает WSJ, которая первой сообщила о намерениях губернатора формализовать свою заявку уже на начинающейся неделе.

Ожидается, что перед этим объявлением Рон Десантис обнародует видео, в котором вкратце расскажет о подоплеке своего решения выдвигаться.

Одним из пунктов этой кампании, как ожидает The Hill, будет «отмена культуры провалов», которые в последнее время демонстрировал американцам экс-президент Дональд Трамп.

Издание обратило внимание на последние выступления губернатора в рамках его поездок по Америке. Рон Десантис и его сторонники активно указывают на не оправдавшие ожидания результаты Республиканской партии на недавних промежуточных выборах и видят причину этого в слабости кандидатов, подержанных Дональдом Трампом. Ему пеняют и на проигрыш президентских выборов—2020. В этой вязи губернатор Флориды (штат которого на прошлых выборах в Конгресс показал для консерваторов самые лучшие результаты — отрыв от демократов на двузначные числа) преподносится как очень достойная альтернатива бывшему президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Флориды Рон Десантис

Фото: Henry Nicholls/File Photo, Reuters Губернатор Флориды Рон Десантис

Фото: Henry Nicholls/File Photo, Reuters

Тем не менее The Hill полагает, что у этой тактики кампании Рона Десантиса есть серьезные проблемы. В первую очередь из-за того, что его кандидаты на недавних региональных выборах тоже показали себя довольно слабо, а некоторые проиграли именно выдвиженцам Дональда Трампа. Да и указывать на провал экс-президента на предыдущих президентских выборах, в который многие республиканцы не верят, считая, что выборы были сфальсифицированы, не самая удачная тактика для консолидации партии, указывает издание.

Другая проблема для губернатора в вопросе консолидации голосов состоит в том, что, в то время как Дональд Трамп все чаще пытается примирить центр и правое крыло Республиканской партии, последние действия и высказывания Рона Десантиса (в частности, отстаивающего запрет абортов) все больше уводят его вправо. Причем на этом поле для него главным соперником оказывается даже не Дональд Трамп или демократы, а американский бизнес, крупнейшим представителем которого является корпорация Disney.

В четверг из-за затянувшегося конфликта с губернатором эта компания отказалась от проекта по развитию офисов в Орландо (штат Флорида) стоимостью $1 млрд. Проект мог бы принести штату более 20 тыс. новых рабочих мест.

Конфликт между господином Десантисом и компанией длится не первый месяц. В прошлом году власти Флориды запретили учителям школ обсуждать в классах вопросы сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Disney активно критиковал закон. Вскоре после этого власти Флориды стали отзывать льготы компании и ужесточать контроль за проектами Disney на территории Флориды. Из-за этого в конце апреля корпорация подала в суд иск к Рону Десантису, обвинив его в попытке «превратить свою власть в оружие» против Disney и в нарушении Первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова. И вот теперь ударила по бюджету штата, отзывая инвестиции.

По замечанию CNN, хотя Disney не стал обвинять в отмене проекта в Орландо непосредственно губернатора, сославшись на «изменение условий ведения бизнеса», посыл был очевиден. Складывается ощущение, что время атаки было выбрано корпорацией так, чтобы максимально навредить господину Десантису в преддверии ключевого события в его политической карьере.

Объявление Disney было не без сарказма воспринято в лагере Дональда Трампа. Его сторонники не без удовольствия отметили, что Рон Десантис «попал в мышеловку». А еще до этого стратеги экс-президента не раз предсказывали, что губернатор обязательно проиграет в «борьбе с Микки-Маусом».

Сам же Дональд Трамп на страницах своей соцсети Truth обвинил потенциального соперника в том, что тот лишил родной штат крупных инвестиций. И заявил, что это, возможно, не все и что Disney может передумать и в отношении планов потратить $17 млрд на проекты в Disney World во Флориде.

В том же ключе выступили и многие другие видные республиканцы, давшие понять, что губернатору следовало бы научиться разумно строить свои отношения с крупным бизнесом.

Екатерина Мур, Вашингтон