ФСБ заявила о пресечении диверсий на АЭС под Петербургом

ФСБ заявила о пресечении подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС. В пресс-службе ведомства утверждают, что диверсия была организована террористической группой службы внешней разведки Украины.

По версии следствия, подрыв пытались организовать в ночь с 8 на 9 мая. Одна опора ЛЭП Ленинградской АЭС в итоге была подорвана, еще четыре заминированы.

Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. Среди них два участника группы и два россиянина. В ведомстве утверждают, что они были завербованы в сентябре 2022 года, а после прошли подготовку в «специальных лагерях» в Украине.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 1 мая у деревни Ковшово оказалась подорвана опора линий электропередачи, обеспечивающей питание Петербурга от ЛАЭС. Отключения электроэнергии после ЧП не было, автоматика переключила сеть. Официально правоохранительные органы назвали произошедшее диверсией. На месте позже нашли еще несколько несработавших взрывных устройств, еще одно сняли с опоры неподалеку. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств).

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